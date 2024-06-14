Очень опасное путешествие, – ОВА о женщине, которая сбежала из оккупации через Антоновский мост

Соцсети во вторник, 11 июня, всколыхнуло видео, как женщина пыталась сбежать из оккупированной Херсонщины через разрушенный Антоновский мост. В ОВА прокомментировали этот отчаянный поступок.

К контролируемой Украиной территории женщину вывел дрон ВСУ. К счастью, побег закончился успешно, но глава пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона отметил, что это очень опасно, передает 24 Канал.

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Россияне могли расстрелять женщину

Толоконников рассказал, что жители Херсонщины бегут из оккупированной части региона очень часто. Но преимущественно делают они через Сумскую область, Польшу или Словакию.

Он добавил, что женщине повезло выйти из оккупации живой.

Совершенно непонятно, как женщина дошла и как ее там пропустили. Ее там никто не останавливал. Она приехала в Олешки, переночевала и решила перейти мост. Хотя, опять же по ее словам, она не знала, что он разрушен, ей никто не рассказал. Но это очень опасное "путешествие". Ей очень повезло, что русские не расстреляли,

– сказал Толоконников.

По его мнению, возможно, россияне хотели проверить, есть ли кто-то на том берегу, поэтому и пропустили женщину. Ей повезло, что наши военные следили этот квадрат и провели ее, видя, что это – гражданский человек, который ничем не угрожает.

"Я представляю, если бы гражданский человек пошел к россиянам на левый берег. Он бы и до половины моста не дошел бы. Были случаи, когда люди выходили на Антоновский мост, а они сразу начинали бить", – добавил глава пресс-офиса Херсонской ОГА.

Он добавил, что, к счастью, таких случаев немного. "Но мы, как всегда, готовы своим гражданам помогать. Люди хотят убежать с левого берега, из оккупации, несмотря на то, что там есть родные и дома, но они уже не могут там находиться", – подытожил Толоконников.

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