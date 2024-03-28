Психических заболеваний нет: суд вынес приговор женщине, которая выбросила новорожденного сына на свалку

В полтавской области женщина выбросила своего новорожденного ребенка на помойку. Суд вынес ей приговор.

Глобинский районный суд Полтавщины 25 марта 2024 года вынес приговор женщине, которая выбросила новорожденного сына на помойку. В ходе расследования удалось установить, что она полностью осознавала последствия своих действий.

Смотрите также Куски черепа – в подъезде, тело – на помойке: на Волыни произошло жуткое убийство пенсионерки

Родила сына дома

Стоит отметить, что женщина скрывала свою беременность, не стояла на учете в медицинском учреждении и родила сына дома.

Женщина, рожденная в России, призналась в своей вине. Согласно заключению судебно-психологической экспертизы, женщина имеет ряд характеристик, таких как низкая самооценка, пассивная жизненная позиция, неинициативность, неуверенность в себе и неумение защищать свои интересы. Во время и после родов обвиняемая находилась в состоянии психической напряженности.

Ребенка она родила 19 ноября 2023 года дома. В тот же день после обеда она отнесла ребенка на свалку в Глобино и оставила его там.

Младенца нашли местные и доставили его в больницу в тяжелом состоянии. Врачи при осмотре предварительно диагностировали холодовой стресс, гипергликемию, легкую дыхательную недостаточность и риск развития внутриутробной инфекции.

Женщине было назначено ограничение свободы на 5 лет, однако она была освобождена от его отбывания с испытательным сроком на 3 года. До того, как приговор вступит в силу, она должна находиться под круглосуточным домашним арестом.

На Киевщине мать выбросила младенца из окна 5 этажа