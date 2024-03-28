Глобинський районний суд Полтавщини 25 березня 2024 року виніс вирок жінці, яка викинула новонародженого сина на смітник. У ході розслідування вдалося встановити, що вона повністю усвідомлювала наслідки своїх дій.

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Народила сина вдома

Варто зазначити, що жінка приховувала свою вагітність, не стояла на обліку у медичному закладі та народила сина вдома.

Жінка, народжена у Росії, зізналась у своїй провині. Відповідно до висновку судово-психологічної експертизи, жінка має низку характеристик, таких як низька самооцінка, пасивна життєва позиція, неініціативність, невпевненість у собі та невміння захищати свої інтереси. Під час і після пологів обвинувачена перебувала у стані психічної напруженості.

Дитину вона народила 19 листопада 2023 року вдома. Того ж дня по обіді вона віднесла дитину на смітник у Глобиному та залишила її там.

Немовля знайшли місцеві та доправили її до лікарні у важкому стані. Лікарі під час огляду попередньо діагностували холодовий стрес, гіперглікемію, легку дихальну недостатність та ризик розвитку внутрішньоутробної інфекції.

Жінці було призначено обмеження волі на 5 років, проте вона була звільнена від його відбування з іспитовим строком на 3 роки. До того, як вирок набуде чинності, вона має перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

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