Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказала "Ари", военнослужащая отделения коммуникаций 1-го Отдельного центра Сил беспилотных систем.

Какое отношение к женщинам в армии сегодня?

По словам "Ари", в армии до сих пор сохраняются отдельные проявления игнорирования роли женщин, впрочем, здесь стоит отметить, что уровень заинтересованности женщин военной службой является высоким. Поэтому это направление действительно требует большего внимания и развития его потенциала.

Все женщины, которые сейчас служат в ВСУ, отмечает "Ари", пришли туда добровольно и без принудительной мобилизации. Именно это показывает высокую мотивацию к службе, ответственность и готовность максимально привлекаться к выполнению задач, а риски самовольного оставления части значительно меньше.

Военнослужащая отметила, что "1 Отдельный центр является прогрессивной структурой, которая позволяет добавлять нового видения, лучшего отношения к женщинам и развивает культуру взаимоуважения".

Игнорировать роль женщин в армии уже невозможно, поскольку даже в вузах большинство учеников – девушки и женщины. "Ари" добавила, что все же при приобщении к войску первоочередное внимание часто уделяют мужчинам – это вызывает определенное разочарование.

По словам военной, по сравнению с БЗВП случаев предвзятого отношения во время службы значительно меньше. В СБС, в частности, смогли иначе сформировать политику в отношении женщин, хотя речь идет не об идеальной системе, а скорее о постепенном развитии и изменении подходов. Армия, говорит, отражает общество, поскольку в ней служат бывшие гражданские с определенным своим опытом.

По словам военнослужащей, реальность оказалась значительно лучше, чем она ожидала. В подразделении ей комфортно работать как с собратьями, так и с посестрами. Впрочем, опыт на БЗВП, где она была единственной женщиной во взводе, был другим.

Тогда, как отмечает "Ари", у части мужчин существовали завышенные ожидания относительно "героизированного" характера подготовки, а присутствие женщины, которая проходила те же испытания, иногда влияла на их восприятие и даже частично обесценивала их усилия.

В то же время девушка подчеркивает, что такие представления не соответствуют реальной сложности службы.

Как женщины могут присоединиться в ряды ВСУ?

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации действует программа 18 – 24. Граждане в пределах этого возраста могут добровольно приобщиться к военной службе по контракту. Такая программа открыта для мужчин и женщин и предусматривает возможность увольнения после года службы с последующей отсрочкой от мобилизации.

Также в течение этого периода военнослужащим разрешен выезд за границу – это делает условия контракта более гибкими для молодежи.

Если рассматривать путь приобщения женщины к ВСУ пошагово, то это будет выглядеть так: