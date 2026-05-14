Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповіла "Арі", військовослужбовиця відділення комунікацій 1-го Окремого центру Сил безпілотних систем.

Дивіться також Росіяни були в метрі від нас, – військовий розповів, як уп'ятьох тримали село під Покровськом

Яке ставлення до жінок у війську сьогодні?

За словами "Арі", у війську й досі зберігаються окремі прояви ігнорування ролі жінок, втім, тут варто зазначити, що рівень зацікавленості жінок військовою службою є високим. Тож цей напрям справді потребує більшої уваги й розвитку його потенціалу.

Усі жінки, які нині служать у ЗСУ, зазначає "Арі", прийшли туди добровільно й без примусової мобілізації. Саме це показує високу мотивацію до служби, відповідальність та готовність максимально залучатись до виконання завдань, а ризики самовільного залишення частини є значно меншими.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Військовослужбовиця наголосила, що "1 Окремий центр є прогресивною структурою, яка дозволяє додавати нового бачення, кращого ставлення до жінок і розвиває культуру взаємоповаги".

Ігнорувати роль жінок в армії вже неможливо, оскільки навіть у вишколах більшість учнів – дівчата та жінки. "Арі" додала, що все ж під час долучення до війська першочергову увагу часто приділяють чоловікам – це викликає певне розчарування.

За словами військової, у порівнянні із БЗВП випадків упередженого ставлення під час служби значно менше. У СБС, зокрема, змогли інакше сформувати політику щодо жінок, хоч ідеться не про ідеальну систему, а радше про поступовий розвиток та зміну підходів. Армія, каже, відображає суспільство, оскільки у ній служать колишні цивільні із певним своїм досвідом.

За словами військовослужбовиці, реальність виявилась значно кращою ніж вона очікувала. У підрозділі їй комфортно працювати як з побратимами, так і з посестрами. Втім, досвід на БЗВП, де вона була єдиною жінкою у взводі, був іншим.

Тоді, як зазначає "Арі", у частини чоловіків існували завищені очікування щодо "героїзованого" характеру підготовки, а присутність жінки, яка проходила ті ж самі випробовування, інколи впливала на їхнє сприйняття і навіть частково знецінювала їхні зусилля.

Водночас дівчина підкреслює, що такі уявлення не відповідають реальній складності служби.

Як жінки можуть долучитись у лави ЗСУ?

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації діє програма 18 – 24. Громадяни у межах цього віку можуть добровільно долучитись до військової служби за контрактом. Така програма відкрита для чоловіків та жінок й передбачає можливість звільнення після року служби з подальшою відстрочкою від мобілізації.

Також протягом цього періоду військовослужбовцям дозволено виїзд за кордон – це робить умови контракту більш гнучкими для молоді.

Якщо розглядати шлях долучення жінки до ЗСУ покроково, то це виглядатиме так: