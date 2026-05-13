Среди 75 тысяч военнослужащих – "Ари", которая служит в отделении коммуникаций 1-го Отдельного центра Сил беспилотных систем. В интервью 24 Канала она поделилась собственным опытом.

Смотрите также Наступил переломный момент: эксперты разобрали, что заставило Путина нервно искать переговоры

Что говорит военнослужащая "Ари" о службе в ВСУ?

В украинских Силах обороны сегодня проходят службу около 75 тысяч женщин - это рекордный показатель не только для Украины, но и для армий всего мира. В то же время такая цифра не отменяет вызовов: военнослужащие до сих пор сталкиваются с предвзятым отношением и некорректными комментариями, преимущественно в соцсетях, а иногда и в повседневной военной взаимодействия.

Несмотря на это, женщины в армии являются полноценной частью Сил обороны и сознательно выбрали службу государству на равных с мужчинами. Подразделение "Ари" работает с разрушением стереотипов о роли женщин в армии, демонстрируя их вовлеченность в современные боевые и информационные процессы.

В ряды Сил обороны она присоединилась в прошлом году, приняв решение о службе самостоятельно и осознанно.

Военнослужащая отмечает, что ее базовое понимание войны не изменилось, однако реальность службы открыла для нее другой уровень мотивации людей.

Представление о войне как о трагедии и как событие, которое тянется в жизни украинцев уже 12 лет, не изменилось. На этом экзистенциальном уровне она является такой, как я себе представляла. Чего я не ожидала – это увидеть, насколько высокий уровень патриотизма есть в армии,

– рассказала она.

"Ари" добавляет, что несмотря на усталость войной, в армии сохраняется четкое понимание общей цели. В частности, в 1 Отдельном центре это особенно заметно, "потому что есть четкое понимание, для чего мы работаем и чего хотим для страны".

"Очень ценю, что есть видение вектора движения и постоянное развитие. Людям не все равно, что станет результатом их работы. Я даже передать вам не могу, насколько это меня вдохновило!", – подчеркнула "Ари".

Что оказалось самым сложным в службе?

Сейчас "Ари" работает в отделении коммуникаций, где отвечает за взаимодействие с украинскими и иностранными медиа. Ее работа включает организацию встреч, выездов журналистов и освещение боевой работы подразделения.

Я работаю в отделении коммуникации, в основном занимаюсь связями со СМИ, украинскими и иностранными. Организую медийные встречи, выезды, если надо осветить нашу боевую работу. Это позволяет демонстрировать аудитории, что такое на практике стратегическое планирование и профессионализм наших военных,

– объяснила она.

По ее словам, интерес международных медиа к украинским подразделениям остается стабильно высоким.

Самым большим вызовом для нее стала необходимость полностью изменить отношение ко времени и собственному ритму жизни. Военнослужащая отмечает, что в армии важно научиться балансировать между интенсивной работой и восстановлением, чтобы избежать выгорания.

"График такой, что его нет – он постоянный, но все понимают, что работать 24/7 никто не сможет, в подразделении человекоцентричный подход в этом смысле. У нас много людей из бизнеса, из креативной и технической сферы, которые понимают важность перезагрузки для эффективной работы", – говорит военная.

Что советует "Ари" другим женщинам, которые хотят пойти на службу в армию?

Военнослужащая "Ари" советует женщинам, которые рассматривают возможность службы в армии, прежде всего не игнорировать вопрос отношения к женщинам в подразделениях. По ее словам, это один из ключевых факторов, который может повлиять на дальнейший опыт службы и психологический комфорт.

Она отмечает, что еще на этапе отбора стоит прямо спрашивать об отношении к женщинам как у рекрутера, так и у командования. При этом не следует ограничиваться только формальными ответами, ведь реальная ситуация может отличаться от официальных заявлений.

Военная советует искать отзывы других военнослужащих, чтобы понять, как на самом деле организована служба в конкретном подразделении. Важным источником информации она называет личный опыт людей, которые уже служат в той или иной структуре.

Она подчеркивает, что комфорт в армии часто зависит не только от общего командования, но и от непосредственных командиров на местах. Именно этот уровень управления может определять ежедневные условия службы. В случае отсутствия поддержки женщины, по ее словам, могут вынуждены постоянно доказывать свое право на равное отношение, что дополнительно усложняет службу. Поэтому "Ари" советует сразу выбирать подразделения, где уже сформирована культура уважения и поддержки.

Она также отмечает, что идеальным вариантом являются подразделения с положительной репутацией по службе женщин. "Ари" надеется, что со временем такой характеристикой можно будет описать всю украинскую армию.