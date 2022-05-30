Женщины из стали: родные защитников Мариуполя объявили о создании Совета

Родные защитников Мариуполя создали специальный Совет жен и матерей защитников Украины "Женщины из стали". Они будут работать над тем, чтобы как можно быстрее вернуть военных домой.

Об этом на специальном брифинге рассказала супруга бойца полка "Азов" Наталья Зарицкая. Рада будет своеобразной площадкой между родными и властью, которая будет "держать на пульсе" вопрос освобождения украинских военных из плена и соблюдения всех Женевских конвенций.

Важно Мариуполь превратили в морг, а россиянам показывают это как "огромную радость"

Сегодня объявляем о создании Совета жен и матерей защитников Украины "Женщины из стали". Этот совет будет медиатором между родными и властью. Будет мощной публичной силой и лучом света в сохранении человеческих ценностей, – подчеркнула Наталья Зарицкая.

Могут приобщиться не только родные защитников Мариуполя

По словам Зарицкой, сейчас есть серьезный брак в коммуникации между людьми, чьи родные попали в плен, и официальными властями. Они пытаются решить эту проблему. В Совет могут присоединиться не только родные всех украинских военных, но и любые небезразличные.

Организация будет держать на контроле вопрос освобождения не только защитников из "Азовстали". Но и всех украинских военных.

Мариуполь и проблема "Азовстали" лишь проявила большой слой проблем, который у нас есть. Некоторые люди уже 9 лет находятся в плену; есть люди, которых уже годами разыскивают; а есть и те, кто годами сидит в русских тюрьмах. Поэтому мы и создали Совет жен и матерей всех защитников Украины, – отмечает Наталья Зарицкая.

Особенно приятно, что люди готовы присоединиться к этой инициативе. Только с сегодняшнего дня до обеда Наталья получила уже 48 звонков с просьбой присоединиться к организации.

Она убеждена, что уже впоследствии Рада будет насчитывать более тысячи семей. По ее словам, критическая масса людей, которые готовы объединяться по этой проблеме, есть в каждой области Украины.

Добавим, российские военные продолжают гибнуть на "Азовстали". Один из кафиров подорвался во время разминирования территории завода. Ранее, 25 мая, случилась похожая ситуация – только тогда взорвались два российских захватчика . А за день до того там на мину натолкнулись еще четверо саперов.

Зеленский просил оружие для разблокировки Мариуполя: смотрите видео