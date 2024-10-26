Нельзя списывать на сексизм: в "Азове" ответили, могут ли женщины стать частью полка
В подразделение "Азов" могут мобилизоваться и женщины. Однако они должны соответствовать тем же стандартам и требованиям, что и мужчины.
Об этом в интервью 24 Канала рассказал начальник центра комплектования 12-й бригады специального назначения "Азов" Юрий "Милан" Гаврилишин.
Смотрите также Сейчас бусификация вместо диалога: в "Азове" рассказали, как решить проблемы с мобилизацией
Берем ли мы женщин в "Азов"? Да, берем. Однако к ним такие же требования, как и к мужчинам. И если женщина не смогла пройти какие-то определенные испытания, это абсолютно нельзя списывать на сексизм или что-то другое,
– заявил Гаврилишин.
По его словам, это справедливо, ведь "Азов" – это военное подразделение и подобные требования вполне обоснованы.
Многие женщины хотят в "Азов"
Также военный отметил, что проводя обучение, профориентационные мероприятия или другие ивенты среди гражданских, он наблюдал большое количество женщин, которые изъявляли желание участвовать в подобных мероприятиях.
"Могу сказать, что есть большое количество женщин, которые по тем или иным причинам хотят попасть на наше мероприятие: кто-то хочет улучшить свои знания и навыки, кто-то просто всегда мечтал на нем быть, а кто-то действительно хочет присоединиться к бригаде", – добавил он.
К слову, также в "Азове" уточнили, что украинцы, которых мобилизовали через ТЦК, могут присоединиться к “Азову”. Однако важно это сделать вовремя – то есть сразу после получения повестки.