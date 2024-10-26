Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів начальник центру комплектування 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Юрій "Мілан" Гаврилишин.

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Чи беремо ми жінок в "Азов? Так, беремо. Проте до них такі самі вимоги, як і до чоловіків. І якщо жінка не змогла пройти якісь певні випробування, це абсолютно не можна списувати на сексизм чи щось інше,

– заявив Гаврилишин.

За його словами, це справедливо, адже "Азов" – це військовий підрозділ і подібні вимоги цілком обґрунтовані.

Багато жінок хочуть в "Азов"

Також військовий зазначив, що проводячи вишколи, профорієнтаційні заходи чи інші івенти серед цивільних, він спостерігав велику кілкьість жінок, які вииявляли бажання брати участь у подібних заходах.

"Можу сказати, що є велика кількість жінок, які з тих чи інших причин хочуть потрапити на наш захід: хтось хоче покращити свої знання і навички, хтось просто завжди мріяв на ньому бути, а хтось дійсно хоче долучитися до бригади", – додав він.

До слова, також в "Азові" уточнили, що українці, яких мобілізували через ТЦК, можуть долучитися до “Азову”. Однак важливо це зробити вчасно – тобто одразу після отримання повістки.