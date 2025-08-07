Как рассказала 24 Каналу оператор БПЛА Любовь Шипилюк, до войны она имела множество мечтаний, в частности хотела учиться. Однако, российское вторжение изменило все, появились другие, более важные задачи.

"Понимала, что точно так не хочу"

До войны девушка мечтала поступить в престижный музыкальный университет Berkeley в США. Она очень этого хотела, учила английский, готовилась. Но когда началась война, то все это потеряло смысл.

В 2024 году ей все-таки представилась возможность поехать в Штаты. Там она выступала в нескольких университетах, побыла среди молодежи. Любовь увидела, как живут, ведут себя и общаются между собой ее сверстники.

Я подумала: "А что со мной не так?". Понимаю, что война очень травмировала меня изнутри. Она началась, когда мне было 16 лет. И тут такой постоянно стресс на стрессе. И мои мечты, которые были раньше, потеряли для меня смысл,

– добавила Любовь Шипилюк.

Она посмотрела на подростков и поняла, что точно сейчас не хочет жить так, как они. Ведь между их жизнями и жизнью украинцев был очень сильный контраст. У нас умирают люди, погибают близкие, друзья. А за границей – все нормально. Люди просто живут, отдыхают, ходят на вечеринки.

Это хорошо, но я бы не смогла находиться в такой среде. Не смогла бы быть где-то за границей, потому что все это мне очень болит,

– отметила оператор БПЛА.

Сегодня ее самая большая мечта – это, чтобы война как можно быстрее закончилась нашей победой. А еще она больше всего хочет – увидеть распад России.

Заметим, Любовь Шипилюк с 17 лет ездила к военным с концертами в составе "Культурного десанта”. Тогда поняла, что не хочет возвращаться в Киев, а желает стать частью Сил обороны. Девушка присоединилась к войску и овладела профессией оператора БПЛА.