Як розповіла 24 Каналу операторка БпЛА Любов Шіпілюк, до війни вона мала безліч мрій, зокрема хотіла навчатися. Однак, російське вторгнення змінило все, постали інші, важливіші завдання.

Читайте також Конче необхідна молодь, яка грала на приставках, – військовий ЗСУ про потреби на фронті

"Розуміла, що точно так не хочу"

До війни дівчина мріяла вступити у престижний музичний університет Berkeley у США. Вона дуже цього хотіла, вчила англійську, готувалася. Але коли почалася війна, то все це втратило сенс.

У 2024 році їй все-таки трапилась нагода поїхати до Штатів. Там вона виступала у кількох університетах, побула серед молоді. Любов побачила, як живуть, поводяться і спілкуються між собою її однолітки.

Я подумала: "А що зі мною не так?". Розумію, що війна дуже травмувала мене зсередини. Вона почалася, коли мені було 16 років. І тут такий постійно стрес на стресі. І мої мрії, які були раніше, втратили для мене сенс,

– додала Любов Шіпілюк.

Вона подивилась на підлітків і зрозуміла, що точно зараз не хоче жити так, як вони. Адже між їхніми життями та життям українців був дуже сильний контраст. У нас вмирають люди, гинуть близькі, друзі. А за кордоном – все нормально. Люди просто живуть, відпочивають, ходять на вечірки.

Це добре, але я б не змогла перебувати в такому середовищі. Не змогла б бути десь за кордоном, бо все це мені дуже болить,

– наголосила операторка БпЛА.

Сьогодні її найбільша мрія – це, щоб війна якнайшвидше закінчилася нашою перемогою. А ще вона понад усе хоче – побачити розпад Росії.

Зауважимо, Любов Шіпілюк з 17 років їздила до військових з концертами у складі "Культурного десанту”. Тоді зрозуміла, що не хоче повертатися до Києва, а бажає стати частиною Сил оборони. Дівчина долучилася до війська й опанувала фах оператора БпЛА.