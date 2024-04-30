В Украине сформируют женское подразделение БПЛА

В Украине создают женское подразделение БПЛА. Известно, что набор в него будет происходить через конкурс.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил командир роты ударных дронов “Орден Сантьяго” Игорь Луценко. Он рассказал, чем именно будет заниматься это подразделение.

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Инициатива по формированию женского подразделения БПЛА

Игорь Луценко рассказал, что возникла инициатива по формированию добровольческого женского подразделения, которое будет заниматься беспилотниками в тесной интеграции с Силами обороны.

"Это работа с (относительно) сложными системами, что требует технической грамотности, внимательности и аккуратности, базовых инженерных навыков и творческого тактического мышления", – объяснил он.

По словам командира роты "Орден Сантьяго", набор в подразделение будет проходить через конкурсный отбор:

определение, насколько кандидатки способны выполнять боевые задачи;

обучение, которое одновременно является и способом отбора тоже;

проверки СБУ;

финальное решение о зачислении в подразделение.

Знания и опыт в сфере пилотирования, эксплуатации, ремонта, обслуживания БпЛА или подобных систем будут плюсом. Конечно, не помешают военные навыки, от сапера и до медика или стрелка. Опыт программирования, работы по техническим специальностям (электроника, радио и т.д.) будут тоже плюсом. Но главное – готовность учиться и готовность притираться к коллективу,

– написал боец.

Желающим от 18 лет, для того, чтобы присоединиться к подразделению нужно заполнить короткую анкету с резюме по ссылке.

Что об этом думают украинцы

Украинцы прокомментировали свое отношение к идее создания женского подразделения БПЛА.

По мнению некоторых из них, это действительно было бы комфортнее, однако все же это зависит от самого человека. Как они отмечают, "если есть желание, когда женщины действительно хотят служить без мужчин, то почему бы и нет?".

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