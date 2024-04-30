Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив командир роти ударних дронів "Орден Сантьяго" Ігор Луценко. Він розповів, чим саме буде займатися цей підрозділ.
Дивіться також Може пройти понад 1000 кілометрів, – Світан оцінив можливості модернізованого українцями дрона
Ініціатива із формування жіночого підрозділу БПЛА
Ігор Луценко розповів, що виникла ініціатива із формування добровольчого жіночого підрозділу, який займатиметься безпілотниками у тісній інтеграції з Силами оборони.
"Це робота з (відносно) складними системами, що потребує технічної грамотності, уважності та акуратності, базових інженерних навичок і творчого тактичного мислення", – пояснив він.
За словами командира роти "Орден Сантьяго", набір у підрозділ проходитиме через конкурсний відбір:
- визначення, наскільки кандидатки здатні виконувати бойові завдання;
- навчання, яке водночас є і способом відбору теж;
- перевірки СБУ;
- фінальне рішення про зарахування у підрозділ.
Знання та досвід у сфері пілотування, експлуатації, ремонту, обслуговування БпЛА або подібних систем будуть плюсом. Звісно, не завадять військові навички, від сапера і до медика чи стрільця. Досвід програмування, роботи за технічними спеціальностями (електроніка, радіо тощо) будуть теж плюсом. Але головне – готовність вчитися і готовність притиратися до колективу,
– написав боєць.
Охочим від 18 років, для того, аби приєднатися до підрозділу потрібно заповнити коротку анкету з резюме за посиланням.
Що про це думають українці
Українці прокоментували своє ставлення до ідеї створення жіночого підрозділу БпЛА.
На думку деяких з них, це справді було б комфортніше, однак все ж таки це залежить від самої людини. Як вони зазначають, "якщо є бажання, коли жінки дійсно хочуть служити без чоловіків, то чому б і ні?".
Новий український ударний дрон великої дальності: що про нього відомо
- Західні журналісти пишуть, що Україна, ймовірно, перетворила ще один спортивний літак на ударний безпілотник дальньої дії.
- БпЛА є адаптацією Ninja, доступному у готовому вигляді від Aerosor у Києві, або як комплект, який покупець збирає вдома.
- Nynja пролітає відстань 400 миль зі швидкістю близько 100 миль на годину з корисним навантаженням у кілька сотень фунтів.
- Автономна навігація протягом потенційно шестигодинної місії, ймовірно, здійснюється за допомогою GPS. Він може нести 220-фунтову бомбу FAB-100 на підчеревну точку підкріплення.
- Про те, який цей БпЛА за формою, розміром і характеристиками – читайте детальніше в матеріалі 24 Каналу.