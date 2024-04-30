Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив командир роти ударних дронів "Орден Сантьяго" Ігор Луценко. Він розповів, чим саме буде займатися цей підрозділ.

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Ініціатива із формування жіночого підрозділу БПЛА

Ігор Луценко розповів, що виникла ініціатива із формування добровольчого жіночого підрозділу, який займатиметься безпілотниками у тісній інтеграції з Силами оборони.

"Це робота з (відносно) складними системами, що потребує технічної грамотності, уважності та акуратності, базових інженерних навичок і творчого тактичного мислення", – пояснив він.

За словами командира роти "Орден Сантьяго", набір у підрозділ проходитиме через конкурсний відбір:

визначення, наскільки кандидатки здатні виконувати бойові завдання;

навчання, яке водночас є і способом відбору теж;

перевірки СБУ;

фінальне рішення про зарахування у підрозділ.

Знання та досвід у сфері пілотування, експлуатації, ремонту, обслуговування БпЛА або подібних систем будуть плюсом. Звісно, не завадять військові навички, від сапера і до медика чи стрільця. Досвід програмування, роботи за технічними спеціальностями (електроніка, радіо тощо) будуть теж плюсом. Але головне – готовність вчитися і готовність притиратися до колективу,

– написав боєць.

Охочим від 18 років, для того, аби приєднатися до підрозділу потрібно заповнити коротку анкету з резюме за посиланням.

Що про це думають українці

Українці прокоментували своє ставлення до ідеї створення жіночого підрозділу БпЛА.

На думку деяких з них, це справді було б комфортніше, однак все ж таки це залежить від самої людини. Як вони зазначають, "якщо є бажання, коли жінки дійсно хочуть служити без чоловіків, то чому б і ні?".

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