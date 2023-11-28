Жену Буданова отравили, она находится в больнице, – СМИ

Жену главы ГУР МО Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Пока женщина находится в больнице.

Журналисты Суспильного, со ссылкой на собственные источники в ГУР МО, отметили, что Буданову госпитализировали после длительного ухудшения состояния здоровья. Сейчас о ней заботятся медики.

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Марианну Буданову отравили

Собеседник в ГУР МО рассказал журналистам, что Марианне Будановой диагностировали поражение тяжелыми металлами. Женщина завершает свой курс лечения, а дальше будет находиться под постоянным контролем врачей.

Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека,

– отметили в разведке.

Источники также подтвердили журналистам, что сейчас ведется расследование по поводу вероятной попытки убийства жены начальника ГУР МО Украины. Кроме того, там отметили, что на самого руководителя разведки также покушались до и после полномасштабного вторжения.

Подтвердили информацию об отравлении супруги главы украинской разведки в изданиях: "Бабель", "РБК-Україна" и NV. Там также рассказали о госпитализации женщины в больницу.

Кирилл Буданов пережил немало покушений на себя

Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что Кирилл Буданов пережил немало покушений, которые на него пытались совершить. По его словам, таких попыток было около десяти.

Юсов подчеркнул, что российские захватчики пытались ликвидировать врага, начиная еще с 2014 года. Буданова также пытались ликвидировать посредством авиационно-ракетного удара.

В то же время представитель ГУР МО подчеркнул, что, несмотря на многочисленные покушения, ведомство ни на минуту не прекращало свою деятельность. Он также посмеялся над тем, что россияне тратят свои усилия на то, чтобы распространять откровенную ложь против Буданова, призвав их "продолжать в том же духе".

обратился за комментарием в Главное управление разведки Министерства обороны Украины относительно отравления Марианны Будановой. Как только мы получим ответ, обязательно дополним эту новость.