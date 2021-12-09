Жертв можно было избежать: известны новые детали чудовищного ДТП под Черниговом

На днях в Черниговской области произошла ужасная авария, жертвами которой стали 13 человек. Выяснилось, что у въехавшей в маршрутку фуры обнаружили проблемы с колесами.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщило о новых подробностях смертельной аварии. В частности, о проблемах с техническим состоянием грузовика, который спровоцировал трагедию.

Читайте также СМИ опубликовали список жертв ДТП под Черниговом: самой молодой было 19 лет

Большого количества жертв можно было бы избежать

Правоохранители рассматривают следующие причины, которые могли привести к страшному ДТП: ненадлежащее состояние дорожного покрытия из-за погодных условий, техническое состояние автомобилей.

Следствие собирает материалы об аварии, устанавливает и опрашивает свидетелей трагического инцидента. Кроме того, был назначен ряд экспертных исследований. В частности, исследуют работу тормозов, управление руля и состояние шин.

Источники рассказали, что уже обнаружили проблемы с колесами грузовика.

Относительно фуры высота протектора в норме, но есть нарушения. На полуприцепе на первой паре колес – расслоение резины, на третьей – распаровка. Есть дефект и на правом колесе первой пары тягача,

– отметил собеседник.

Полная информация о техническом состоянии двух автомобилей будет позже.

Источник в полиции убежден: если бы за техническим состоянием машины следили и не экономили на нем, можно было бы избежать человеческих жертв. К трагедиям часто приводят "лысые резины и то, что водители вовремя не переобувают автомобили".

Смертельная авария в Черниговской области: основное

Утром 7 декабря возле села Брусилов в маршрутку влетел грузовик DAF. Предварительно ее водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате погибли 13 человек из автобуса – пассажиры и водитель, еще 7 – в больнице. Самой молодой жертвой трагедии стала 19-летняя девушка.

8 декабря водителя грузовика задержала полиция. Ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлело гибель нескольких человек. Мужчине грозит от 5 до 10 лет за решеткой.

Детали о ДТП на Черниговщине от ГСЧС: смотрите видео