Жертвы, "наступление ВСУ" и "диверсанты": российская пропаганда распространяет фейки об Украине

Россия продолжает использовать ситуацию на Донбассе и дерзко распространяет ложную информацию. Оккупанты в привычной для них форме обвиняют в обстрелах украинских военных.

Террористы заявляют российским СМИ, которые и распространяют пропаганду, что в ночь на 20 февраля была "атака" якобы из Украины. Более того, оккупанты цинично заявляют, что погибли мирные жители, сообщает 24 канал.

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Фейки террористов

Пророссийские боевики осмелились сказать, что в районе Пионерского обстрел уничтожил 5 жилых домов и есть жертвы среди людей. Конечно, во всем они обвинили ВСУ, хотя на самом деле сами провоцируют обострения и обстрелы. При этом официальных подтверждений того, что говорят оккупанты, нет.

Российское издание "РИА Новости" включило прямую трансляцию из "лагеря беженцев". Людей накануне "эвакуировали" с оккупированного Донбасса в Россию. Пропагандисты смело заявляют о "более 40 тысячах беженцев с Донбасса". Хотя на видео – пустые павильоны, а работники МЧС России в спецодежде крутятся перед камерой.

Показывают "лагеря беженцев" / Фото скриншот с видео

"Диверсанты" и "наступление Киева"

Не забыли упомянуть и об "украинских диверсантах". СМИ оккупантов на Донбассе распространяют фейки о том, что 19 февраля было "столкновение" с ними. Мол, планировали "подрывы".

Фейки оккупантов в Донецке / Фото скриншот

Кроме того, террористы еще и предупредили, что может исчезнуть мобильная связь и интернет. Возможно, таким образом они хотят вызвать панику среди людей.

Более того, Россия запугивает и дезинформирует людей усилением "наступления" Киева. Об этом говорят официальные лица Кремля, в частности первый заместитель председателя Госдумы Виктор Водолацкий. Мол, на подходах к Донецку и Луганску в ночь на 21 февраля будет обострение.

Ситуация на Донбассе: коротко

В последние дни обстрелы террористов обострились. Они во всем нагло обвиняют ВСУ и распространяют выгодную пропаганду. При этом начали "эвакуацию" людей в Россию и там бросили их на произвол судьбы.

Функционирование КПВВ "Счастье" по состоянию на воскресенье, 20 февраля, было приостановлено. Причиной стали регулярные обстрелы со стороны оккупантов. Там обстреляли миссию ООН и мирных жителей.

Европейский Союз призвал Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины. Предстоит существенный отвод российских вооруженных сил от украинских границ. Европа не верит заявлениям боевиков о "наступлении" Киева.

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