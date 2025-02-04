Ее ценили и пациенты, и коллеги: в Полтаве попрощались с жертвой российской атаки Еленой Скляр

В субботу, утром 1 февраля, враг атаковал Полтаву – россияне ударили ракетой по жилому дому. Одну из раненых, Елену Скляр, работники ГСЧС достали из-под завалов пятиэтажки живой.

Однако утром 2 февраля стало известно, что спасти женщину врачи не смогли. Об этом сообщает Суспільне, передает 24 Канал. Церемония прощания состоялась сегодня, 4 февраля, около 11 часов в Свято-Успенском соборе ПЦУ.

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Всю свою жизнь посвятила медицине

Елена Скляр работала медицинской сестрой Полтавского областного кожно-венерологического центра. В Полтавской областной клинической больнице имени Н.В. Склифосовского рассказали – женщина посвятила себя медицине.

Всю свою жизнь она посвятила медицине, была надежной опорой для врачей, настоящим примером человечности, профессионализма и доброты. Ее ценили и пациенты, и коллеги, которые будут вспоминать ее как светлого, отзывчивого человека, который всегда был готов поддержать,

– говорится в сообщении.

Коллектив заведения выразил искренние соболезнования родным и близким Елены. Врачи до последнего боролись за жизнь женщины.

Медики ежедневно спасают жизни других, но, к сожалению, сами не всегда могут уберечься от войны, которая забирает лучших... Трагедия, когда погибают те, кто посвятил себя помощи людям, – особенно болезненна и несправедлива,

– написали в больнице.

К слову, спасатели завершили работы на месте разрушенной пятиэтажки только вечером 2 февраля. Тогда стало известно о 14 погибших, среди которых 3 детей. Еще 20 человек были ранены. Психологи ГСЧС и Нацполиции оказали помощь 206 людям.