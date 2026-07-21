Самый высокий показатель с начала полномасштабной войны: ООН назвала число жертв среди гражданских в июне

Летние воздушные атаки противника вновь изменили статистику потерь среди гражданского населения. Новые данные показали, что это был самый тяжелый месяц с начала полномасштабной войны.

Как сообщает Миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине, в июне 2026 года в результате российских обстрелов погибли не менее 293 мирных жителя, еще как минимум 1990 человек получили ранения. В миссии отметили, что именно этот месяц стал самым смертоносным для гражданского населения с апреля 2022 года.

Какова статистика и где в июне было больше всего жертв?

По данным ООН, число жертв среди гражданского населения в июне было на 10% выше, чем в мае, а по сравнению с июнем 2025 года выросло на 37%. В отчете также говорится, что за первые шесть месяцев 2026 года погибли 1396 мирных жителей, еще 7978 получили ранения.

В ООН связывают такой рост прежде всего с дальнобойными атаками России, которые в основном наносят удары по большим городам вдали от линии фронта. За январь – июнь 2026 года число жертв среди гражданского населения от ударов БПЛА и ракет выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Большинство убийств в июне, по статистике миссии, произошло на подконтрольной Украине территории. Российские военные преступления зафиксировали в 13 областях Украины и в городе Киеве.

Наибольшее количество погибших и раненых в июне 2026 года зафиксировано:

в Запорожье, где было 23 погибших и 229 раненых;

в Херсоне – 18 погибших и 236 раненых;

в Днепре – 25 погибших и 77 раненых;

в Киеве – 11 погибших и 112 раненых.

С начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022 года, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило как минимум о 16 431 погибшем гражданском и 48 613 раненых мирных жителях.

Что известно о последних обстрелах?

Враг не прекращает удары по украинским, в частности по приграничным и прифронтовым регионам. Утром 21 июля сообщили, что в течение суток более 10 раз российские войска провели атаки беспилотниками против двух районов Днепропетровской области.

В Никопольском районе под ударом оказались райцентр и несколько общин. Возник пожар, повреждена инфраструктура и автомобиль. В Синельниковском районе дроны провели атаку против Николаевской общины, где также поврежден автомобиль. В результате удара погибли два человека.

Днем 20 июля российские войска нанесли удар по Одессе. В результате атаки погибли три человека. Известно, что среди жертв – мужчины в возрасте 38 и 43 лет.