Як повідомляє Місія ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні, у червні 2026 року російські обстріли забрали життя щонайменше 293 мирних жителів, ще мінімум 1990 людей дістали поранення. У місії зазначили, що саме цей місяць став найсмертоноснішим для цивільних із квітня 2022 року.

Яка статистика й де у червні було найбільше жертв?

За даними ООН, кількість жертв серед цивільних у червні була на 10% вищою, ніж у травні, а порівняно з червнем 2025 року зросла на 37%. У звіті також йдеться, що за перші шість місяців 2026 року загинули 1396 мирних жителів, ще 7978 отримали поранення.

В ООН пов'язують таке зростання насамперед із далекобійними атаками Росії, які переважно б'ють по великих містах далеко від лінії фронту. За січень-червень 2026 року кількість жертв серед цивільних від ударів БпЛА та ракет зросла на 60% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Більшість убивств у червні, за статистикою місії, сталася на підконтрольній Україні території. Російські воєнні злочини зафіксували у 13 областях України й у місті Києві.

Найбільшу кількість загиблих і поранених у червні 2026 року зафіксували:

у Запоріжжі, де було 23 загиблих і 229 поранених;

у Херсоні – 18 загиблих і 236 поранених;

у Дніпрі – 25 загиблих і 77 поранених;

у Києві – 11 загиблих і 112 поранених.

Від початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомило щонайменше про 16 431 загиблого цивільного та 48 613 поранених мирних жителів.

Що відомо про останні обстріли?

Ворог не припиняє ударів по українських, зокрема прикордонних і прифронтових регіонах. На ранок 21 липня повідомили, що протягом доби понад 10 разів російські війська атакували безпілотниками два райони Дніпропетровщини.

У Нікопольському районі під ударом опинилися райцентр та кілька громад. Виникла пожежа, пошкоджено інфраструктуру й автомобіль. На Синельниківщині дрони атакували Миколаївську громаду, де також пошкоджено авто. Внаслідок удару загинули двоє людей.

Удень 20 липня російські війська завдали удару по Одесі. Унаслідок атаки загинули троє людей. Відомо, що серед жертв – чоловіки віком 38 та 43 роки.