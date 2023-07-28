Россияне чуть не уничтожили самый большой в мире вертолет ФСБ: Ми-26 во время приземления снес мачту

Инцидент произошел в аэропорту Якутска. Жесткая посадка вертолета Ми-26 попала на видео.

Российские пилоты серьезно повредили Ми-26. Этот вертолет принадлежит пограничной службе ФСБ. Он считается самым большим в мире, передает 24 Канал.

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Подробности аварии в Якутске

Авария произошла в четверг, 27 июля, около 11:00 по Киеву. Транспорт выполнял авиаперелет по маршруту Тикси – Якутск. Пропагандистские СМИ страны-агрессорки утверждают, что пострадавших нет.

На кадрах можно увидеть, как транспорт двигается по полосе в сторону мачты освещения. После этого вертолет перерезает ее лопастями своего основного винта. Впоследствии мачта падает на вертолет и ломает ему хвост, едва не оторвав его полностью.

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