Россияне чуть не уничтожили самый большой в мире вертолет ФСБ: Ми-26 во время приземления снес мачту
Инцидент произошел в аэропорту Якутска. Жесткая посадка вертолета Ми-26 попала на видео.
Российские пилоты серьезно повредили Ми-26. Этот вертолет принадлежит пограничной службе ФСБ. Он считается самым большим в мире, передает 24 Канал.
Читайте также За штурвалом сбитого Ка-52 был российский полковник: с какой большой проблемой столкнулся враг
Подробности аварии в Якутске
Авария произошла в четверг, 27 июля, около 11:00 по Киеву. Транспорт выполнял авиаперелет по маршруту Тикси – Якутск. Пропагандистские СМИ страны-агрессорки утверждают, что пострадавших нет.
На кадрах можно увидеть, как транспорт двигается по полосе в сторону мачты освещения. После этого вертолет перерезает ее лопастями своего основного винта. Впоследствии мачта падает на вертолет и ломает ему хвост, едва не оторвав его полностью.
Крупнейший в мире вертолет ФСБ России врезался в осветительную мачту в Якутии: видео из соцсетей
В России недавно упал Mi-8
- Этот вертолет попал в авиакатастрофу на Алтае 27 июля. Во время посадки он завертелся, задел столб и завалился на бок После этого транспорт вспыхнул и полностью выгорел.
- На борту вертолета находились 16 человек. А именно 3 члена экипажа и 13 туристов (12 граждан России и 1 гражданка Беларуси).
- Позже стало известно о шести погибших. 5 из 10 пострадавших получили сильнейшие ожоги.