В России – аномальные морозы: из строя вышла даже спецтехника
В российском городе Красноярске зафиксировали аномальные морозы. Поэтому там сломалась часть техники, которая обрабатывает дороги песком и солью.
Местами температура воздуха составляла 40 градусов мороза. Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал.
Интересно "Когда замерзает не Европа": под Екатеринбургом люди остались без отопления в 30-градусные морозы
Россияне страдают от лютых морозов
В Красноярске, примерно в 4200 километрах от Москвы, зафиксировали значительное снижение ночной и дневной температуры воздуха. 21 января она опустилась до 35 градусов мороза, а местами до 40 градусов и даже ниже.
В результате у машин, обрабатывавших дороги песком и солью, отказала гидравлика. Городские власти сняли с рейса почти половину из них.
Если ночью на маршрут выехали 122 машины, то уже днем в рейс отправились всего 56. Всю неисправную технику направили на ремонт.
Из-за морозов сломалась техника / Фото росСМИ
Стоит прочесть Россия снова мерзнет: в Якутске тысяча семей осталась без тепла в -49
Как Россия угрожала миру замерзанием
- Пугать холодной зимой Россия взялась еще в начале осени. Тогда "Газпром" снял видео, в котором использовали кадры из Красноярска – города-миллионника России, который вообще никогда не был газифицирован.
- Интересно, что этот ролик был снят под песню Юрия Визбора "А зима будет большая". Однако смысл композиции подменили – буквально на противоположный. Ведь и в оригинальных стихах Визбора, и в перепеве его внучки есть строки "плачет синяя Россия". Иронично, что оккупанты сами же навлекли на себя беду.
- Пугали Европу морозами и в начале зимы. Для этого был снят очередной пропагандистский ролик, чтобы продемонстрировать, что ждет страны ЕС за отказ от российских энергоресурсов. На видео родители дарят на Рождество девочке хомячка, из которого впоследствии из-за холода и голода вынуждены были приготовить суп.