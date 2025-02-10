Работники российских тюрем получили указание жестоко обращаться с украинскими заключенными, – WSJ

В первые недели российского вторжения в Украину руководящие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний сообщили охранникам, что "не будет никаких ограничений против насилия". Для пленных украинцев разработали целую систему.

Об этом в своем расследовании пишет американское издание Wall Street Journal, передает 24 Канал. Медиа ссылается на трех бывших сотрудников ФСИН.

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Отмена обычных правил

Источники WSJ рассказали, "как Россия планировала и осуществляла то, что следователи ООН описали как широкомасштабные и систематические пытки".

Кроме того, среди доказательств официальные документы, интервью с украинскими заключенными и человеком, который помог работникам ФСИН покинуть Россию.

Генерал-майор Игорь Потапенко был начальником управления ФСИН в Петербурге и Ленинградской области, поэтому собрал спецназ в региональном штабе, чтобы ознакомить работников с системой обращения с пленными украинцами.

В WSJ утверждают, что речь шла об отмене обычных правил – "никаких ограничений против насилия не будет". Обязательные в российской тюремной системе нательные камеры, вероятно, были отключены.

Интересно, что с ноября 2024 года Потапенко занимает должность вице-губернатора Петербурга.

К слову, в конце января 2025 года Офис генпрокурора Украины сообщил возможные версии взрыва в колонии Еленовки в 2022 году, когда погибли по меньшей мере 50 украинских военнопленных, еще около 150 были ранены.

Следствие предполагало использование огнемета, артиллерии или взрывчатки. Но позже на брифинге сообщили – с помощью спутниковых снимков не смогли установить следов использования артиллерии.