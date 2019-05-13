Жилье для бездомных напечатают на 3D-принтере: фото и видео поражают

Летом 2019 рода в странах Латинской Америки планируют построить комплекс социального жилья. Он будет отличается тем, что дома напечатают на 3D-принтере.

Над этим проектом работает бюро Fuseproject в сотрудничестве со швейцарским дизайнером Ивом Беар, пишет designboom.

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Чем уникальный проект?

Проект имеет за цель обеспечить жильем бездомных, чтобы обезопасить их как от физической, так и от экологической опасности.

Технологию 3D-печати для этого проекта решили применить, чтобы направить инновации в пользу социально незащищенным слоям населения, которые обычно в последнюю очередь испытывают их положительное влияние.



Интерьер дома, который построят на 3D-принтере

Для этого проекта бюро Fuseproject сотрудничает с неправительственной организацией New Story, которая выступает за сокращение глобальной беспризорности, и застройщиком ICON.

Мы убеждены, что дизайнеры, строители и технологические инноваторы могут увеличить масштабы проектирования жилья, которое улучшило бы жизнь бедного населения во всем мире,

– аргументирует бюро.

Дизайнеры работали над тем, чтобы проект гармонично вписывался в местный ландшафт и культуру.

Жилье построят летом 2019 года, а новые жильцы смогут поселиться в свои дома уже в начале 2020-го.

Каждый дом имеет за цель обеспечить индивидуальные жилищные нужды. Навесная крыша обеспечит дополнительную тень и будет защищать от осадков, а также может стать местом для активности возле дома.

Кровля крыши будет приспособлена для того, чтобы надстроить еще один этаж, если семья будет увеличиваться. Цвет фасада жители смогут выбирать самостоятельно.



При необходимости в домах можно достроить еще один этаж

Строительство будет иметь очень сжатые сроки – печать и монтаж деталей дома продлится всего сутки. Точной локации такого инновационного комплекса социального жилья пока не сообщается.

Поселение, построенное на 3D-принтере: смотрите видео

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