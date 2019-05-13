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      Житло для безпритульних надрукують на 3D-принтері: фото і відео вражають

      762 Читать новость на русском
      Будинки для безпритульних збудують на 3D-принтері
      Будинки для безпритульних збудують на 3D-принтері / designboom.com

      Влітку 2019 року у країнах Латинської Америки планують збудувати комплекс соціального житла. Він буде особливий тим, що будинки надрукують на 3D-принтері.

      Над цим проектом працює бюро Fuseproject у співпраці зі швейцарським дизайнером Івом Беаром, пише designboom.

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      Чим унікальний проект?

      Проект має на меті забезпечити житлом безпритульних, аби убезпечити їх як від фізичної, так і від екологічної небезпеки.

      Технологію 3D-друку для цього проекту вирішили застосувати, щоб спрямувати інновації на користь соціально незахищеним верствам населення, які зазвичай в останню чергу відчувають їхній позитивний вплив.

      інтер'єр будинку 3D-принтер
      Інтер'єр будинку, який збудують на 3D-принтері

      Для цього проекту бюро Fuseproject співпрацює з неурядовою організацією New Story, яка виступає за скорочення глобальної безпритульності, та забудовником ICON.

      Ми переконані, що дизайнери, будівельники та технологічні інноватори можуть збільшити масштаби проектування житла, яке покращило б життя бідного населення в усьому світі,
      – аргументує бюро.

      Дизайнери працювали над тим, аби проект гармонійно вписувався в місцевий ландшафт та культуру.

       

       

      Житло збудують влітку 2019 року, а нові мешканці зможуть поселитись у своїх будинках вже на початку 2020-го.

      Кожен будинок має на меті забезпечити індивідуальні житлові потреби. Навісний дах забезпечить додаткову тінь і захищатиме від опадів, а також може стати місцем для активностей біля помешкання.

      Покрівля даху буде пристосована для того, щоб надбудувати ще один поверх, якщо родина буде збільшуватись. Колір фасаду мешканці зможуть обирати самостійно.

      будинки 3D принтер
      За потреби в будинках можна бути добудувати ще один поверх

      Будівництво матиме дуже стислі терміни – друк і монтування деталей будинку триватиме всього добу. Точної локації такого інноваційного комплексу соціального житла поки не повідомляють.

      Поселення, збудоване на 3D-принтері: дивіться відео

      Архітектурне бюро SOM спільно з астрономами показали, як може виглядати перше поселення на Місяці.

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      Теги: Техно Новини нерухомості світу Будівництво Новини Техно Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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