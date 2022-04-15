Жилой район и любимое место харьковчан – Саржин Яр – Терехов о "свежем" обстреле Харькова

Харьковский мэр Игорь Терехов заявил, что российские военные наносят городу разрушения, которые Харьков не видел 80 лет. Мэр Харькова рассказал, что враг не прекращает обстрелы.

Россияне били из артиллерии

Игорь Терехов сообщил об очередном обстреле, который совершили российские оккупанты. По его словам, агрессор снова обстрелял гражданскую инфраструктуру.

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Сообщается, что российские военные вели обстрел из артиллерии. Своим огнем враг накрыл Саржин Яр и жилой микрорайон Харькова.

Только что был очередной обстрел. Вражеская артиллерия попала в излюбленное место харьковчан для отдыха – Саржин Яр. Также нанесен ущерб жилым домам, жилому микрорайону,

– сказал Терехов.

Жертвами России в Харьковской области стали более 500 человек

По данным Харьковской ОВА, по состоянию на 14 апреля в результате вторжения России погибли 503 мирных жителя области. Среди погибших – 24 ребенка.

Российские военные 14 апреля ударили по гражданским автобусам возле населенного пункта Борова. В результате обстрела семь человек погибли.

В Генштабе ВСУ заявили, что Россия не может захватить Харьков. Поэтому оккупанты решили уничтожить город.

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