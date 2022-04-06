Одиозный украинофоб Владимир Жириновский умер

Скандальный украинофоб Владимир Жириновский умер. Теперь об этом сообщили официально.

Так, о смерти Жириновского сообщил спикер российской Думы Вячеслав Володин. Ему было 75 лет.

Заметьте В России сообщили о смерти Жириновского, но власти опровергли это

Лидер ЛДПР болел коронавирусом и находился в коме. Добавим, что он восемь раз вакцинировался от болезни. Однако не помогло, потому что "кололся" российским "Спутником".

Предыдущая "смерть" Жириновского

В России о смерти Жириновского заявили 25 марта. Информацию о смерти подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, но Володин отрицал это.

Тогда уже и Пронюшкину пришлось удалить пост.

Чем "прославился" Жириновский

Политик известен своими неадекватными и украинофобными заявлениями. Например, в канун нового 2022 года Жириновский призвал "бомбить Украину и Европу в новогоднюю ночь". К слову, в марте прошлого года в прямом эфире пропагандистов Жириносский завыл как волк. Таким образом, он решил показать, как должны реагировать мировые лидеры на войну.

Также россиянин обещал заплатить 10 миллионов рублей тому, кто поднимет российский триколор над Киевом, а в феврале 2020 советовал "напалмом сжечь Киев и Львов".

Смотрите больше – Жириновский умер: