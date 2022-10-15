Пора наше время сидеть в подвалах под сирены: житель Белгорода жалуется на российские ракеты
Житель Белгорода возмутился тем, что они сидят в подвалах из-за российских ракет. Россиянин вспомнил, что ракеты стары и поэтому часто взрываются в самом Белгороде, не долетев до Украины.
Соответствующее видео он обнародовал в тектоке. Гражданин России также обратился к гражданам других российских городов, которым позавидовал, что у них пока нет сирен воздушной тревоги и сказал, чтобы еще подождали.
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Житель Белгорода жалуется на российские ракеты
Гражданин Белгорода заявил, что сейчас настроение у всех в городе не очень. Ведь вся Белгородская область – это крупный военный полигон.
Россиянин посетовал, что в России летают российские ракеты.
А это ракеты, мягко говоря, не первой, не второй и не третьей даже свежести. Этим ракетам по 30, 40 и даже, с**а, 50 лет,
– заявил россиянин.
Он пожаловался, что эти ракеты как "легкомысленные женщины". Мол, они вылетают, а потом могут взять и передумать и изменить свою траекторию.
Тогда, по словам россиянина, эти ракеты летят либо где-то в пятиэтажку в Белгороде, либо даже в 16-этажное здание. По его словам, после этого срабатывает ПВО, тоже старое и плохо работающее. Поэтому, по словам жителя Белгорода, они так часто сидят в подвалах.
Россиянин назвал три причины: якобы украинские ракеты, российские ракеты и российская ПВО. Однако по поводу якобы украинских сказал, что они не вредят людям.
Следует заметить, что российская пропаганда постоянно обвиняет ВСУ в атаках по России, однако это провокации оккупантов.
Житель Белгорода пожаловался на российские ракеты: смотрите видео
Что этому предшествовало
Следует вспомнить, что в Бедгороде в последние дни очень громко. В частности, россияне попали в многоэтажку. По данным военного эксперта Олега Жданова, это могло стать следствием неудачного запуска ракеты или работы российской ПВО.
Такого понятия, как "обратный взлет", не существует. Однако такое может быть из-за заводской нехватки ракеты, которая приводит к ее неуправляемому полету после срабатывания этого бракованного элемента,
– объяснил Жданов.
После этого в Белгороде прилетело в состав боеприпасов и на электролинии в районе железной дороги.
Военный эксперт Роман Свитан объяснил 14 октября, что то, что возле российского Белгорода в последние дни прогремели несколько взрывов, вероятнее всего, – сработал режим самоликвидации ракет С-300 , которыми оккупанты бьют по Харькову.
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