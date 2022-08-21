Задержали предателя, составившего для россиян план наступления на Хмельницкий: ему грозит пожизненное

В Хмельницкой области местный житель сотрудничал с россиянами. Предатель даже составил план наступления на родной город и самый выгодный маршрут движения.

Злоумышленника задержали правоохранители. Против него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

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Чем занимался предатель

По данным следствия, подозреваемый не только составил план захвата города. Он также посылал россиянам фото и видео размещение и перемещение украинских военных и техники. За это предатель получал определенное вознаграждение.

Вскоре по этому делу состоится суд. Мужчине грозит пожизненное заключение.

В Хмельницкой области за государственную измену будут судить местного жителя, который за вознаграждение предоставлял врагу информацию о местах дислокации ВСУ,

– говорится в сообщении.

российские агенты пытались устроиться на работу в ВСУ

Недавно стало известно, что контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух жителей Вышгородского района Киевской области, которые хотели устроиться на работу в ВСУ. А все потому, что они оказались российскими агентами.

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Во время оккупации области двое мужчин активно помогали врагу. Они с оружием в руках выискивали проукраинское население. Предатели даже пытали малолетнего парня за то, что тот передал ВСУ информацию о расположении российских подразделений и техники.

После освобождения Киевщины предатели остались в регионе и дальше продолжили тайно выполнять задачи россиян.

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