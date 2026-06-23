Реальное отношение России: жителей Бахмута задержали за попытку попасть в приемную Путина

Жители разрушенного Бахмута и соседних населенных пунктов пытались проникнуть в приемную Владимира Путина в Москве, чтобы добиться компенсации за утраченное жилье. Однако их не пустили внутрь, после чего вмешалась полиция.

Об этом случае рассказал журналист и блогер Денис Казанский.

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Как жителей Бахмута выгнали из приемной Путина?

Чтобы не пустить жителей Донбасса в приемную российского диктора, могли быть задействованы провокаторы, представлявшиеся активистами-защитниками животных.

Они якобы спровоцировали конфликт, после чего на место вызвали правоохранителей. Во время инцидента силовики жестко задержали одного из участников инициативной группы.

Его повалили на землю и задержали с применением силы. Мужчина успел воскликнуть, что "именно так Россия "освобождает" людей", прежде чем его посадили в автомобиль.

Жителей Бахмута не пустили в приемную Путина, одного из них жестоко задержали: смотрите видео

Рядом находилась женщина-провокатор, которая спокойно наблюдала за происходящим и впоследствии уехала вместе с полицией, несмотря на протесты других присутствующих.

Это и есть настоящее отношение России к жителям Донбасса. Сначала разрушили и отобрали всё, а теперь ещё и показательно унижают,

– написал Казанский.

Напомним, что битва за Бахмут между украинскими и российскими силами продолжалась с августа 2022 года по май 2023-го в рамках полномасштабного вторжения России. В результате украинские войска были вынуждены отступить из города.

Аналитики изучили, как выглядят Бахмут и другие города после прихода российских войск. Теперь на месте, где раньше стояли жилые дома и другие сооружения, осталась фактически пустая территория – значительная часть застройки уничтожена до фундамента.

В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что речь идет не об "освобождении", а о масштабных разрушениях. Именно так выглядит так называемый "русский мир": города, которые российская армия не смогла взять под контроль, фактически стерла с лица земли.