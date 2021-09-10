Жителей ОРДЛО с паспортами России повезут в Ростовскую область из-за выборов в Госдуму

Жителей временно оккупированных территорий Украины с российскими паспортами повезут в Ростовскую область. Все для того, чтобы голосовать на выборах в Госдуму России.

Боевики будут вывозить их специальными рейсами. Однако людей, которые не имеют российского паспорта или едут туда с другой целью, пускать не будут.

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Боевики уже дали команду перевозчикам

По данным правозащитников, в ходе голосования за границу будут пускать только тех лиц, которые едут для участия в выборах.

Жителей ОРДЛО, которые имеют паспорт России, повезут в Ростовскую область для голосования,

– отметили в организации.

Пророссийские боевики уже поручили местным перевозчикам отменить рейсы 17, 18 и 19 сентября.

Кроме того, в этот период боевики ограничат работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения для жителей ОРДЛО с украинскими паспортами. Также это касается тех, кто не имеет российского гражданства.

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Выборы в Госдуму: коротко

Выборы состоятся 19 сентября 2021 года. Перед тем Кремль активно выдавал российские паспорта на временно оккупированных территориях.

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, жителей ОРДЛО заставляют участвовать в выборах в Госдуму.

В то же время тем, кто отказываются голосовать, угрожают штрафами и увольнениями.

Текст публикации "Восточной правозащитной группы" в фейсбуке:

НЗФ "ЛНР" и "ДНР" ограничивают работу пограничных пунктов РФ 17, 18 и 19 сентября.

НЗФ "ЛНР" и "ДНР" ограничат работу КПВВ на границе с РФ в период 17, 18, 19 сентября для жителей ОРДЛО, которые имеют украинский паспорт, а также для тех, кто не имеет паспорта РФ.

17, 18, 19 сентября состоится голосование в государственную Думу РФ. Жителей ОРДЛО, которые имеют паспорт РФ, повезут в Ростовскую область для голосования;

17, 18, 19 сентября граница будет работать только для тех, кто будет ехать на голосование;

Пропуск лиц, не имеющих паспорта РФ, или которые имеют другую цель, осуществляться не будет;

НЗФ "ЛНР" и "ДНР" уже дало команду местным перевозчикам, чтобы отменяли рейсы 17, 18, 19 сентября.