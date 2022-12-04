Об этом журналистам на условиях анонимности рассказали местные жители. Они жалуются, что власть вынуждает людей менять имена в соответствии со стандартами, которые требует государство.

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Имена не должны отражать тенденции в Южной Корее

Житель северо-восточной провинции Северный Хамген рассказал, что, начиная с прошлого месяца, на востоке постоянно выносятся сообщения об исправлении всех фамилий без конечных согласных.

Люди с именами, у которых нет конечной гласной, должны до конца года добавить в свое имя политический смысл, чтобы соответствовать революционным стандартам.

Житель северной провинции Рянган пожаловался, что правительство пригрозило оштрафовать любого, кто не использует имена, имеющие политическое значение.

Приказ судебной власти о немедленном изменении антисоциалистических фамилий отмечался на каждом собрании жителей с октября,

– сказал он.

Имена не должны отражать тенденции в Южной Корее, которую КНДР называет копией декадентской западной культуры.

"Власти критиковали несколько поколений семей за то, что они без колебаний называли своих детей смесью китайских, японских и южнокорейских имен, а не северокорейскими", – сказал один из жителей Северной Кореи.

Многие выражают резкое неодобрение "тирании власти, навязывающей коллективизм".

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