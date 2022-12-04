Об этом журналистам на условиях анонимности рассказали местные жители. Они жалуются, что власть вынуждает людей менять имена в соответствии со стандартами, которые требует государство.
Кстати Ким Чен Ын наградил медалью баллистическую ракету и присвоил ей звание "Героя КНДР"
Имена не должны отражать тенденции в Южной Корее
Житель северо-восточной провинции Северный Хамген рассказал, что, начиная с прошлого месяца, на востоке постоянно выносятся сообщения об исправлении всех фамилий без конечных согласных.
Люди с именами, у которых нет конечной гласной, должны до конца года добавить в свое имя политический смысл, чтобы соответствовать революционным стандартам.
Житель северной провинции Рянган пожаловался, что правительство пригрозило оштрафовать любого, кто не использует имена, имеющие политическое значение.
Приказ судебной власти о немедленном изменении антисоциалистических фамилий отмечался на каждом собрании жителей с октября,
– сказал он.
Имена не должны отражать тенденции в Южной Корее, которую КНДР называет копией декадентской западной культуры.
"Власти критиковали несколько поколений семей за то, что они без колебаний называли своих детей смесью китайских, японских и южнокорейских имен, а не северокорейскими", – сказал один из жителей Северной Кореи.
Многие выражают резкое неодобрение "тирании власти, навязывающей коллективизм".
КНДР совершает провокации против США и Южной Кореи
- Осенью КНДР прибегла к очередным провокациям и угрожает ядерным оружием США и Южной Корее. 28 октября Северная Корея совершила ракетный запуск в направлении Японии.
- 2 ноября стало известно, что КНДР выпустила сразу десять баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это произошло во время совместных воздушных учений США и Южной Кореи.
- 3 ноября Северная Корея снова запустила баллистические ракеты в направлении Восточного моря. В Японии сработала соответствующая система предупреждения. 5 ноября провокации КНДР продолжились: на этот раз в сторону Желтого моря были запущены 4 ракеты малой дальности.
- Спустя менее двух недель Северная Корея вновь повторила запуск баллистической ракеты. Баллистическая ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне Японии.