Про це журналістам на умовах анонімності розповіли місцеві жителі. Вони скаржаться, що влада змушує людей змінювати імена відповідно до стандартів, які вимагає держава.

До речі Кім Чен Ин нагородив медаллю балістичну ракету і надав їй звання "Героя КНДР"

Імена не повинні відображати тенденції в Південній Кореї

Житель північно-східної провінції Північний Хамгьон розповів, що, починаючи з минулого місяця, на сході постійно виносяться повідомлення про виправлення всіх прізвищ без кінцевих приголосних.

Люди з іменами, у яких немає кінцевої голосної, мають до кінця року додати до свого імені політичний сенс, щоб відповідати революційним стандартам.

Житель північної провінції Рянган поскаржився, що уряд пригрозив оштрафувати будь-кого, хто не використовує імена, які мають політичне значення.

Наказ судової влади про негайну зміну антисоціалістичних прізвищ наголошувався на кожних зборах мешканців із жовтня,

– сказав він.

Імена не повинні відображати тенденції в Південній Кореї, яку КНДР називає копією декадентської західної культури.

"Влада критикувала кілька поколінь сімей за те, що вони без вагань називали своїх дітей сумішшю китайських, японських та південнокорейських імен, а не північнокорейськими", – сказав один з жителів Північної Кореї.

Чимало людей висловлюють різке несхвалення "тиранії влади, яка нав'язує колективізм".

КНДР здійснює провокації проти США та Південної Кореї