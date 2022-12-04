Про це журналістам на умовах анонімності розповіли місцеві жителі. Вони скаржаться, що влада змушує людей змінювати імена відповідно до стандартів, які вимагає держава.
До речі Кім Чен Ин нагородив медаллю балістичну ракету і надав їй звання "Героя КНДР"
Імена не повинні відображати тенденції в Південній Кореї
Житель північно-східної провінції Північний Хамгьон розповів, що, починаючи з минулого місяця, на сході постійно виносяться повідомлення про виправлення всіх прізвищ без кінцевих приголосних.
Люди з іменами, у яких немає кінцевої голосної, мають до кінця року додати до свого імені політичний сенс, щоб відповідати революційним стандартам.
Житель північної провінції Рянган поскаржився, що уряд пригрозив оштрафувати будь-кого, хто не використовує імена, які мають політичне значення.
Наказ судової влади про негайну зміну антисоціалістичних прізвищ наголошувався на кожних зборах мешканців із жовтня,
– сказав він.
Імена не повинні відображати тенденції в Південній Кореї, яку КНДР називає копією декадентської західної культури.
"Влада критикувала кілька поколінь сімей за те, що вони без вагань називали своїх дітей сумішшю китайських, японських та південнокорейських імен, а не північнокорейськими", – сказав один з жителів Північної Кореї.
Чимало людей висловлюють різке несхвалення "тиранії влади, яка нав'язує колективізм".
КНДР здійснює провокації проти США та Південної Кореї
- Восени КНДР вдалася до чергових провокацій та погрожує ядерною зброєю США і Південній Кореї. 28 жовтня Північна Корея здійснила ракетний запуск у напрямку Японії.
- 2 листопада стало відомо, що КНДР випустила відразу 10 балістичних ракет малої дальності в бік Японського моря. Це сталось під час спільних повітряних навчань США та Південної Кореї.
- 3 листопада Північна Корея знову запустила балістичні ракети в напрямку Східного моря. У Японії спрацювала відповідна система попередження. 5 листопада провокації КНДР продовжилися: цього разу в бік Жовтого моря були запущені 4 ракети малої дальності.
- За менш ніж два тижні Північна Корея знову повторила запуск балістичної ракети. Балістична ракета КНДР впала у виключній економічній зоні Японії.