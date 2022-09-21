Будет настоящая охота: мэр Мелитополя призвал мужчин призывного возраста немедленно эвакуироваться

21 сентября путин объявил о частичной мобилизации населения. Безумный диктатор считает оккупированные территории частью россии, поэтому проживающих там мужчин тоже будут заставлять идти на фронт.

Мэр Мелитополя Иван Федоров считает, что на территории Запорожской и Херсонской области оккупанты будут проводить самые жестокие мероприятия мобилизации. Политик призывает срочно покинуть временно оккупированные территории, пока это возможно.

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Спастись шансов не будет

Мэр Мелитополя говорит, что оккупационные власти устроят настоящую охоту за мужчинами. Тех, кто не захочет воевать на стороне противника, чеченские "заградотряды" просто замучают.

По новому приказу местного гауляйтера с 1 октября выезд из временно оккупированной части Запорожской области будет разрешен только при наличии спецпропусков.

Оккупанты будут "выпускать" мужчин только на фронт,

– утверждает Иван Федоров.

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Мобилизация в россии: актуальные новости

Утреннее известие о частичной мобилизации уже вызвало большую панику среди россиян. Министр обороны россии сергей шойгу заявил, что планируют мобилизовать 300 тысяч граждан. Однако в указе о мобилизации нет предельно допустимого количества лиц, как и в целом каких-либо ограничений. Это потенциально позволяет властям мобилизовать в армию любого.

По словам главы комитета госдумы по обороне россии андрея картаполова, основная часть призывников будет из центральных и западных регионов страны . Политик также отметил, что "каждый субъект получает разнарядку в соответствии со своими возможностями".

. Политик также отметил, что "каждый субъект получает разнарядку в соответствии со своими возможностями". Украинцы с юмором отреагировали на решение президента россии. Сеть разразилась мемами о российской мобилизации.

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