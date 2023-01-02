Каждый знает, кто обстреливает: жители Донецка уже не тайком говорят о возвращении в Украину

Жители оккупированного Донбасса все чаще ностальгируют по жизни под юрисдикцией Киева, а также из-за отчаяния не скрывают своего отношения к российским захватчикам и местным боевикам. Ситуация близится к социальному взрыву.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, ухудшение жизни в так называемой "ДНР" после путинской аннексии очень быстро разрушило все надежды людей на хоть какие-то улучшения. Поэтому настроения даже среди предателей Украины в оккупированной Донецкой области сильно изменились.

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Разочарование в идеях "русского мира" озвучивают не только простые жители оккупированных территорий, но и чиновники и даже лидеры некоторых террористических группировок. Впрочем, последние очень боятся, что по возвращении Донбасса под контроль Украины им придется отвечать за совершенные преступления перед законом.

Пушилина и Путина проклинают все

За более чем 8 лет жизни в оккупации большинство жителей временно захваченных Россией территорий осознали, что создание так называемых "республик" было нужно Кремлю вовсе не для заботы о тех, кто не чувствовал себя украинцами.

С самого начала господства сепаратистских движений в регионе жизнь обычных людей только ухудшалась, однако с экранов телевизоров им постоянно рассказывали о том, как они вот-вот разбогатеют. Якобы квазиобразование при поддержке Москвы сможет обеспечивать само себя, ценники в магазинах снизятся, а зарплаты увеличатся.

Впрочем, реальность оказалась кардинально противоположной обещаниям. С первых дней "основания" никем не признанных формирований в некогда мирную Донецкую область пришли российские танки, ценники начали расти в геометрической прогрессии, а заводы и шахты на все обещания кремлевских кураторов потеряли большинство рынков сбыта.

Те коллаборанты, которые подались в боевики, мгновенно сколотили банды и начали грабить предпринимателей. А руководители террористов под контролем своих кураторов начали серьезное перераспределение всего среднего и крупного бизнеса. Экономика Донецкого края начала стагнацию без шансов на улучшение.

Несмотря на все эти факторы, пропагандисты продолжали рассказывать, насколько улучшается жизнь людей, а также обвинять Киев во всех бедах. При этом из всех средств массовой информации жителей Донецкой области уверяли, как круто живет Россия. В том числе и из-за этого среди местных жителей распространилось совершенно ошибочное мнение о том, что их экономические и социальные проблемы связаны с руководством "республики". Еще в 2021-м году чуть ли не на каждом шагу можно было услышать фразу: "этот Пушилин задолбал, когда уже Путин наведет здесь порядок".

Впрочем, полноценный приход России стал концом даже намека на жизнь в так называемой ДНР. Тотальная мобилизация, разрушение объектов критической инфраструктуры, резкое сокращение финансирования из Москвы, а также обвал цен стали суровой реальностью для жителей Донецка, Макеевки, Горловки, Шахтерска и других городов, находящихся под оккупацией. С каждым днем войны российская экономика проседает, а первыми это чувствуют именно жители оккупированных территорий.

Кроме того, дончане очень сильно страдают от отсутствия водо- и теплоснабжения, а недавно из-за обстрелов со стороны россиян к этому добавились еще и отключение электроэнергии.

И как бы пропагандисты не пытались обвинять во всем ВСУ, каждый житель Донецка знает, кто обстреливает его город. Ведь все снаряды летят со стороны Макеевки.

Полгода жизни без воды, отсутствие зарплат и ежедневные обстрелы без шансов на улучшение привели к тому, что люди начали ненавидеть как Пушилина, так и Путина.

ФСБшники очень напряглись из-за усиления антироссийских настроений

Чрезвычайное распространение недовольства действиями оккупантов в Донецкой области привело к тому, что кремлевским кураторам пришлось срочно отправлять в Донецк группу ФСБшных политтехнологов. Кроме того, на усиление уже действующим спецслужбам прибыли и специалисты по физическому противодействию вероятным протестующим.

Тем временем Перед угрозой бунтов: Путин решил частично вернуть в Россию свои карательные отряды

Захватчики усилили охоту на местных жителей, которые выражают ненависть к России в соцсетях, а также пытаются подавить бунт в самом зародыше. Впрочем, судя по всему, ситуация уже начала выходить из-под контроля оккупантов. Ведь улучшить жизнь в "республиках" они не смогут никак, а вот запугивать доведенных до отчаяния людей массовыми задержаниями и физической расправой с каждым днем становится все труднее.

Все уже поняли, что единственная возможность вернуться к мирной жизни для жителей Донбасса – сопротивляться и как можно быстрее ломать режим изнутри.

Терпению многих людей, которые живут в Донецке, наступил уже конец, и первые проявления этого явления уже можно наблюдать наглядно. Не зря в шахтерской столице уже среди бела дня поджигают машины.