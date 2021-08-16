Жители Кабула находятся в ужасе – представитель Афганистана при ООН рассказал об обысках талибов

16 августа 2021 , 19:17
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Источник:

ТАСС

Постоянный представитель Афганистана при Организации объединенных наций Гулям Исхакзай призвал организовать гуманитарный коридор из страны. По его словам, талибы разыскивают людей по домам.

Зато постоянный представитель Пакистана в ООН считает, что иностранное военное присутствие в Афганистане не принесет положительных результатов.

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Исхакзай подчеркнул, что "Талибан" уже начал искать по домам людей с целью расправы, сообщает "Риа Новости".

Жители Кабула живут в ужасе,
– сказал чиновник.

Кроме того, он призвал международное сообщество выступить за создание переходного правительства с участием представителей различных этносов.

Что надо знать о ситуации в Афганистане

  • В мае президент США Джо Байден заявил о выводе американских войск из Афганистана. Планировали сделать это до 11 сентября 2021 года.
  • Затем в Афганистане талибы начали захватывать города. Уже 15 августа они зашли в столицу страны Кабул.
  • Правительство заявляло, что передаст власть мирно и без боев. Президент страны Ашраф Гани отрекся от должности и покинул государство. Сначала он якобы улетел в Таджикистан, а затем должен отправиться в другую страну.
  • Боевики заявили, что контролируют всю территорию страны. Иностранцам приказали покинуть Афганистан.
  • Летают только военно-транспортные и пассажирские самолеты, поскольку все регулярные рейсы отменили.
  • В аэропорту Кабула происходит хаос. Местные рискуют жизнью и погибают, пытаясь втиснуться в самолеты.
  • Все страны эвакуируют своих граждан, Украина – тоже. Сейчас в Афганистане остаются 50 украинцев.
Автор: Ольга Музика