Жители Крыма желают оккупантам смерти и готовы "жечь их на ходу"
Источник:телеграм-канал STERNENKO
Не все жители Крыма поддерживают российские оккупационные власти. Некоторые откровенно желают смерти военным государства-агрессорки.
Активист и военный Сергей Стерненко опубликовал видео жителя Крыма. На нем мужчина очень возмущается российской военной техникой.
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Жители Крыма любезно желают российским оккупантам всего наилучшего,
– сронизировал Стерненко.
На кадрах видно, что по дороге передвигается российская военная техника. Мужчина, снимающий видео, уезжает на собственном автомобиле. Он называет путинских солдат "п*дарами" и другими ненормативными словами и говорит, что они везут "х*йню".
"Так что рвануть этого пи*ара дырявого прямо сейчас? Брать его на таран или под Джанкоем убать? Чтоб ты сдох!" – сказал мужчина.
Житель Крыма пожелал путинским солдатам смерти: видео
Последние новости из оккупированного Крыма
Утро 16 августа началось в Крыму с "хлопка". Сначала стало известно о взрывах военного склада оккупантов возле Джанкоя. По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, там взрывались боеприпасы. Они повредили и железную дорогу, соединявшую полуостров с Херсоном.
"Хлопок" был также на подстанции в Джанкое. Пожар прервал поставки краденой электроэнергии из Запорожской АЭС в Крым.
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Через несколько часов дым поднялся над Симферополем, а жители города сообщили о взрывах. Выяснилось, что теперь "хлопок" посетил аэродром россиян "Гвардейское". По словам журналиста-расследователя Христа Грозева, там находились 24 самолета – СУ-24М и СУ-25СМ.
В Джанкойском районе уже объявили режим чрезвычайной ситуации, а россияне снова в панике начали бежать из Крыма и образовали большие пробки.
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