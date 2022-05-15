Жители Мариуполя массово погибают не только из-за обстрелов, но и последствий оккупации

Оккупанты уже почти стерли временно оккупированный Мариуполь с лица земли. В городе каждый день гибнут люди.

И не всегда только из-за обстрелов. Об этом рассказал Петр Андрющенко – советник городского главы Мариуполя.

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В общем, мариупольцы сообщают о нетипичном для мирной жизни уровне смертности. Умирает много людей среднего возраста. Люди гибнут не от обстрелов, а последствий оккупации.

Нервные срывы, отсутствие медицинского сервиса, антисанитария и уничтоженный иммунитет из-за голода – четыре всадника Апокалипсиса в Мариуполе,

– написал советник мэра города.

Он добавил, что уровень смертности такой, что на месте эксгумированных могил во дворах сразу возникают новые.



Смертность в Мариуполе аномальная / Фото с телеграма Андрющенко

Что может спасти людей

По его словам, только всеобщая эвакуация и допуск гуманитарной помощи со стороны Украины способны спасти жителей Мариуполя, которых Россия буквально держит в заложниках.

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Враг постоянно продолжает бомбить город, применяя при этом запрещенное международными конвенциями оружие. Так, 14 мая оккупанты снова ударили по Донецкой области фосфорными зарядами.

Также захватчики продолжают обстреливать завод "Азовсталь", где в полной блокаде противника находятся украинские защитники и защитницы. У военных осталось крайне мало еды, что касается воды – они пьют один стакан технической воды в день.

Сейчас есть информация, что в укрытиях завода "Азовсталь" находятся более 600 тяжелораненых защитников Мариуполя. В связи с отсутствием медикаментов и нехваткой медиков военные не могут получить необходимую помощь.

Жителям Мариуполя также не хватает воды. Гуманитарно-водный кризис усиливается и из-за увеличения количества людей, и из-за потепления.

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