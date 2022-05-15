Жители Мариуполя массово погибают не только из-за обстрелов, но и последствий оккупации
Источник:телеграм Андрющенко
Оккупанты уже почти стерли временно оккупированный Мариуполь с лица земли. В городе каждый день гибнут люди.
И не всегда только из-за обстрелов. Об этом рассказал Петр Андрющенко – советник городского главы Мариуполя.
Внимание Путину не дали отпраздновать, – Смирнов о том, почему Россия не согласовала экстракцию из "Азовстали"
В общем, мариупольцы сообщают о нетипичном для мирной жизни уровне смертности. Умирает много людей среднего возраста. Люди гибнут не от обстрелов, а последствий оккупации.
Нервные срывы, отсутствие медицинского сервиса, антисанитария и уничтоженный иммунитет из-за голода – четыре всадника Апокалипсиса в Мариуполе,
– написал советник мэра города.
Он добавил, что уровень смертности такой, что на месте эксгумированных могил во дворах сразу возникают новые.
Смертность в Мариуполе аномальная / Фото с телеграма Андрющенко
Что может спасти людей
По его словам, только всеобщая эвакуация и допуск гуманитарной помощи со стороны Украины способны спасти жителей Мариуполя, которых Россия буквально держит в заложниках.
Ситуация в Мариуполе критическая: последние новости
- Враг постоянно продолжает бомбить город, применяя при этом запрещенное международными конвенциями оружие. Так, 14 мая оккупанты снова ударили по Донецкой области фосфорными зарядами.
- Также захватчики продолжают обстреливать завод "Азовсталь", где в полной блокаде противника находятся украинские защитники и защитницы. У военных осталось крайне мало еды, что касается воды – они пьют один стакан технической воды в день.
- Сейчас есть информация, что в укрытиях завода "Азовсталь" находятся более 600 тяжелораненых защитников Мариуполя. В связи с отсутствием медикаментов и нехваткой медиков военные не могут получить необходимую помощь.
- Жителям Мариуполя также не хватает воды. Гуманитарно-водный кризис усиливается и из-за увеличения количества людей, и из-за потепления.
Стоит посмотреть интервью с мэром Мариуполя об оккупации и предателях – 40 тысяч украинцев вывезли на край России: смотрите видео