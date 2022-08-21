В Одессе раздался взрыв – тревоги не было: что на самом деле произошло

Местные власти Одессы призывают не посещать пляжи и не купаться в море. Пиротехники обезвреживают взрывоопасные предметы.

Об этом 21 августа рассказал глава Одесской областной администрации Максим Мерченко. Он отметил, что пиротехники днем взорвали 2 вражеских дрейфующих мины, которые оказались на берегу.

К теме Силы ПВО уничтожили две вражеские ракеты типа "Калибр" в Одесской области: стреляли из Черного моря

"В очередной раз подчеркиваю запрет купания и посещения пляжей. Ваша жизнь и здоровье в ваших руках", – подчеркнул Марченко.

Руководитель Одесской ОВА о ситуации в регионе 21 августа: смотрите видео

Другие детали о взрыве

Местные жители услышали взрыв около 18:30.

"Силами подрывной команды группировки разнородных сил Юга Украины уничтожена вторая в течение суток дрейфующая якорная мина", – написал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

К теме Минкульт поддержал идею демонтировать памятник Екатерине II в Одессе

Заминированное море

российские убийцы запускают дрейфующие мины в Черное море, чтобы помешать экспорту. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям считают, что на разминирование уйдут десятилетия.

Поэтому украинцам также запретили купаться в море. Кроме этого, побережье заминировали украинские военные из-за опасности высадки вражеского десанта.

Обратите внимание – оккупанты не прекращают огонь по Харьковщине: смотрите видео

Что происходит на Одесщине: последние новости