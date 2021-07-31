Гулял голый-босой, выглядел странно, – жители села в Винницкой области о "приключениях" Чауса

Жители села Мазуровка Винницкой области, где нашли экс-судью Николая Чауса, рассказали детали инцидента. Сначала люди заметили мужчину, который босой наматывал круги в центре села.

Экс-судья был одет лишь в шорты. Кроме того, на голове Чауса была темная повязка. Местная жительница даже предположила, что у мужчины кто-то умер.

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Экс-судья выглядел странно. Местные жители понимали, что это – не их односельчанин, поэтому подошли к мужчине и спросили, не нужна ли помощь. Чауса не узнал никто.

А тогда я уже по телевизору вчера увидела. Говорю: "о, а мы этого мужчину и видели". Говорит, что мужчина его спросил: "Что вы здесь делаете?", а он говорит: "А я судья",

– рассказала одна из местных жительниц.

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