"Проснулась – думала, что горит дом": жители Славуты рассказали о ночном ударе
В ночь на среду 25 октября Россия ударила по городу Славута в Хмельницкой области. Там много повреждений, в среду садики и школы не будут работать.
Враг атакует Хмельницкую область четвертые сутки подряд. Об этом сообщили в эфире телемарафона.
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Какая сейчас ситуация в Славуте
В многоэтажках вылетели стекла и двери, в частном секторе повреждены окна и крыши.
Проснулась – как шарахнуло. Думаю: может, дом уже горит. Выхожу на улицу – там дверь упала. Мужчина говорит: там у вас крыша выбита,
– делится жительница Славуты.
Повреждены сотни домов. Городские власти оценивают ущерб и пытаются обеспечить людей пленкой, чтобы накрыть крыши. В среду в Славуте, как и по всей Украине, дождь, и вода просто заливает хаты.
Некоторых пострадавших медики уже отпустили, кто-то с легкими травмами даже не обращался к врачам.
Школьники должны были идти на уроки, но все славутские учебные заведения уничтожили россияне. "Вместо проведения уроков учителя собирают стекло и школьные принадлежности", – говорит журналистка.
Последствия ночного обстрела Славуты / Скриншоты 24 Канала
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Последняя информация об атаке по Славуте
В городе пострадали 18 человек, все гражданские. Двое из них находятся в реанимации. В девять утра говорилось, что в медучреждения с разными степенями повреждений обратилось 20 человек.
Из-за повреждения линии электропередач обесточены почти две тысячи потребителей, задело и котельную.
Россияне даже не побоялись бить возле Хмельницкой атомной станции – в двух корпусах вылетели окна.
Подробно о разрушениях в Славуте рассказал городской голова.
Обратите внимание! В Славутской и Нетешинской общинах уже оценивают ущерб от российских обстрелов. Людям предоставят компенсацию, но они должны совершить определенные действия.
Чтобы сообщить о повреждении, необходимо:
- сделать фото- и видеофиксацию;
- позвонить по номеру 098-638-92-11 или 7-65-64 (для Славутского общества) и 068-042-70-95, 098-983-32-81, 0800 213-775, 9-10-17 (для Нетешинской общины);
- назвать адрес, ФИО, контактные данные.
- Также заявку о поврежденном имуществе можно подать в приложении "Дия" в разделе "єВідновлення".