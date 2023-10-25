"Проснулась – думала, что горит дом": жители Славуты рассказали о ночном ударе

В ночь на среду 25 октября Россия ударила по городу Славута в Хмельницкой области. Там много повреждений, в среду садики и школы не будут работать.

Враг атакует Хмельницкую область четвертые сутки подряд. Об этом сообщили в эфире телемарафона.

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Какая сейчас ситуация в Славуте

В многоэтажках вылетели стекла и двери, в частном секторе повреждены окна и крыши.

Проснулась – как шарахнуло. Думаю: может, дом уже горит. Выхожу на улицу – там дверь упала. Мужчина говорит: там у вас крыша выбита,

– делится жительница Славуты.

Повреждены сотни домов. Городские власти оценивают ущерб и пытаются обеспечить людей пленкой, чтобы накрыть крыши. В среду в Славуте, как и по всей Украине, дождь, и вода просто заливает хаты.

Некоторых пострадавших медики уже отпустили, кто-то с легкими травмами даже не обращался к врачам.

Школьники должны были идти на уроки, но все славутские учебные заведения уничтожили россияне. "Вместо проведения уроков учителя собирают стекло и школьные принадлежности", – говорит журналистка.

Последствия ночного обстрела Славуты / Скриншоты 24 Канала

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Последняя информация об атаке по Славуте

В городе пострадали 18 человек, все гражданские. Двое из них находятся в реанимации. В девять утра говорилось, что в медучреждения с разными степенями повреждений обратилось 20 человек.

Из-за повреждения линии электропередач обесточены почти две тысячи потребителей, задело и котельную.

Россияне даже не побоялись бить возле Хмельницкой атомной станции – в двух корпусах вылетели окна.

Подробно о разрушениях в Славуте рассказал городской голова.

Обратите внимание! В Славутской и Нетешинской общинах уже оценивают ущерб от российских обстрелов. Людям предоставят компенсацию, но они должны совершить определенные действия.

Чтобы сообщить о повреждении, необходимо: