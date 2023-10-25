Ворог атакує Хмельниччину четверту добу поспіль. Про це повідомили в ефірі телемарафону.

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Яка зараз ситуація у Славуті

У багатоповерхівках повилітали шибки та двері, у приватному секторі пошкоджено вікна та дахи.

Прокинулася – як шарахнуло. Думаю: чи це хата вже горить. Виходжу на вулицю – там двері впали. Чоловік каже: там у вас дах вибито,

– ділиться мешканка Славути.

Пошкоджено сотні будинків. Міська влада оцінює збитки та намагається забезпечити людей плівкою, щоб накрити дахи. У середу у Славуті, як і по всій Україні, дощить, і вода просто заливає хати.

Деяких постраждалих медики вже відпустили, дехто з легкими травмами навіть не звертався до лікарів.

Школярі мали йти на уроки, але усі славутські заклади освіти понищили росіяни. "Замість проведення уроків вчителі збирають скло та шкільне приладдя", – каже журналістка.

Наслідки нічного обстрілу Славути / Скриншоти 24 Каналу

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Остання інформація про атаку по Славуті

У місті постраждали 18 людей, усі цивільні. Двоє з них у реанімації. О дев'ятій ранку ішлося про те, що до медзакладів із різними ступенями ушкоджень звернулося 20 людей.

Через пошкодження лінії електропередач знеструмлено майже дві тисячі споживачів, зачепило і котельню.

Росіяни навіть не побоялися бити біля Хмельницької атомної станції – у двох її корпусах повилітали вікна.

Детально про руйнування в Славуті розповів міський голова.