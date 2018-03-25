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Жителям Донецка предлагают платные "туры" для поиска сети: детали

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

Из-за отсутствия в оккупированной пророссийскими боевиками Донецкой области мобильной связи организуют платные туры по местам, где "ловит" сеть.

Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин со ссылкой на местные "печатные издания" на своей странице в Facebook.

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"Ну не могу удержаться и не поделиться новостями из печатных изданий "государства" морячка Захарченко. Действительно, эта "страна"создана больным человеком. Ключевая новость в этом информационном мусоре – из-за отсутствия мобильной связи организуются мобильные туры по местам, где есть покрытие Vodafone. Стоимость "тура" – от 200 до 250 рублей", – говорится в сообщении.

Организаторы предлагают поездку в места приема сигнала. Жителям также предлагают передать SIM-карту для получения SMS от банков, социальных служб, список входящих звонков.

В статье также отметили перечень мест, где "ловит" сеть.

К слову, украинские военные вместе с волонтерами провели интернет в поселок Екатериновка, что на Луганщине недалеко от города Попасная.

Теги: Новости Украины Сеть Вячеслав Аброськин Новости Донецка Виталий Захарченко
Источник: 24 Канал
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