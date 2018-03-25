Жителям Донецька пропонують платні "тури" для пошуку мережі: деталі

Через відсутність на окупованій проросійськими бойовиками Донеччині мобільного зв'язку організовують платні тури по місцях, де "ловить" мережа.

Про це зазначив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін з посиланням на місцеві "друковані видання" на своїй сторінці у Facebook.

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"Ну не можу втриматися й не поділитися новинами з друкованих видань "держави" морячка Захарченка. Дійсно, це "країна" створена хворою людиною. Ключова новина в цьому інформаційному смітті – через відсутність мобільного зв’язку організовуються мобільні тури по місцях, де є покриття Vodafone. Вартість "туру" – від 200 до 250 рублів", – йдеться у повідомленні.



Організатори пропонують поїздку з місця приймання сигналу. Жителям також пропонують передати SIM-карту для отримання SMS від банків, соціальних служб, списку вхідних дзвінків.



У статті також зазначили перелік місць, де "ловить" мережа.

До слова, українські військові разом із волонтерами провели інтернет до селища Катеринівка, що на Луганщині неподалік від міста Попасна.