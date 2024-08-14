Слава Украине, – жительница Суджи шокировала заявлением о Путине и России
В сети опубликовали видео, как якобы жительница Суджи раскритиковала Путина. Она счастлива, что туда пришла украинская армия.
В сети опубликовали новое видео из Курской области. Как сообщается, на нем жительница Суджи раскритиковала российского диктатора Путина.
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Россия уже достала
Россиянка продемонстрировала, что чрезвычайно положительно относится к событиям, которые происходят в Курской области. Она устала от Путина и его лжи.
Да здравствует суджанская народная республика. Раша уже достала. Сил нет. Достал терроризм. Путин – *****. Украине – слава!
– подчеркнула местная жительница.
Параллельно источники 24 Канала сообщили, что украинские спецслужбы совершили атаку аж на четыре вражеских аэродрома возле Воронежа, Курска, Саваслейки и Борисоглебска. Удар оказался результативным.