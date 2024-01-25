Жительницу Львовской области судили за то, что ее 12-летняя дочь провалилась под лед

В Яворивском районном суде Львовской области рассмотрели административное дело в отношении жительницы Яворивщины Леси Саенко. Несовершеннолетняя дочь женщины провалилась под лед на местном пруду и попала в больницу.

Мать девочки признали виновной в невыполнении родительских обязанностей. Однако суд освободил ее от наказания и ограничился замечанием в устной форме.

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Что произошло с девочкой

Согласно материалам дела, 22 декабря около 13:00 12-летняя дочь Леся Саенко зашла на тонкий лед пруда и провалилась в воду.

В результате ребенка спасли. Подростка сразу доставили в Новояворовскую ЦРБ с общим переохлаждением.

Полицейские составили админпротокол на маму девочки за невыполнение родительских обязанностей.

Какое решение принял суд

Женщина в судебном заседании признала свою вину. Она пообещала, что в дальнейшем более ответственно выполнять обязанности по воспитанию дочери.

Известно, что судья Игорь Матвеев признал женщину виновной в невыполнении родительских обязанностей, но освободил ее от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

На постановление еще может быть подана апелляция.

Другие случаи невыполнения родительских обязанностей