Жительницу Львовской области судили за то, что ее 12-летняя дочь провалилась под лед
Источник:ZAXID.NET
В Яворивском районном суде Львовской области рассмотрели административное дело в отношении жительницы Яворивщины Леси Саенко. Несовершеннолетняя дочь женщины провалилась под лед на местном пруду и попала в больницу.
Мать девочки признали виновной в невыполнении родительских обязанностей. Однако суд освободил ее от наказания и ограничился замечанием в устной форме.
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Что произошло с девочкой
Согласно материалам дела, 22 декабря около 13:00 12-летняя дочь Леся Саенко зашла на тонкий лед пруда и провалилась в воду.
В результате ребенка спасли. Подростка сразу доставили в Новояворовскую ЦРБ с общим переохлаждением.
Полицейские составили админпротокол на маму девочки за невыполнение родительских обязанностей.
Какое решение принял суд
Женщина в судебном заседании признала свою вину. Она пообещала, что в дальнейшем более ответственно выполнять обязанности по воспитанию дочери.
Известно, что судья Игорь Матвеев признал женщину виновной в невыполнении родительских обязанностей, но освободил ее от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.
На постановление еще может быть подана апелляция.
Другие случаи невыполнения родительских обязанностей
- Жителя поселка на Волыни привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Все из-за того, что его дочь в течение двух недель не посещала школу без уважительной причины. Отец школьницы свою вину на суде признал. Он просил при наложении штрафа учесть наличие на его иждивении троих детей и то, что он с женой безработные. В результате судья наложил на мужчину взыскание в виде предупреждения, поэтому штраф он не будет платить.
- Жовковский районный суд Львовской области объявил приговор женщине, которая систематически нарушала свои обязанности по уходу за ребенком. Женщина злоупотребляла алкоголем, что повлекло острую угрозу здоровью ее сына. Судья Руслан Зелиско признал женщину виновной в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком и назначил ей двухлетнее заключение, но освободил отбывания наказания на испытательный срок.