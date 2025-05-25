Житомир и Тернополь слышали взрывы, а также Хмельницкая область
- 25 мая ночью массированная атака вызвала взрывы в Тернопольской и Житомирской областях, а также и в Хмельницкой, на которые указывали местные телеграм-сообщества и мониторы.
- Воздушная тревога была объявлена около 2 ночи из-за угрозы ударных БПЛА, баллистического вооружения, а также запуск "Калибров".
Массированная атака врага ночью 25 мая вызвала взрывы во многих областях. Среди них Тернопольская, Хмельницкая и Житомирская.
Об этом сообщают местные телеграм-сообщества и мониторы. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Смотрите также Очередная массированная атака на Украину 25 мая: где раздаются взрывы и какие последствия ударов
Взрывы в Тернополе, Житомире и Хмельницком 25 мая: что известно
Воздушную тревогу по всей Украине объявили около 2 ночи. В это время в небе находились вражеские ударные БПЛА, и добавилась угроза от баллистического вооружения и крылатых ракет как воздушного, так и морского базирования.
Российская армия подняла в воздух свои стратегические бомбардировщики Ту-96МС, а затем запустила в "Калибры".
Воздушные силы рассказывали о движении ракет. В это время, ближе к 3 утра, местные жители из Тернополя и Житомира начали писать, что слышат звуки взрывов. Мониторинговые сообщества писали, что туда направлялись ракеты.
Чуть позже, ближе к 4 утра, о взрывах в Хмельницкой области написали местные сообщества в телеграме.
В общем, около двух десятков "Калибров", по подсчетам мониторинговых сообществ, пролетали в украинском небе. Часть из них направлялась на несколько областей Запада Украины.
Тревога по состоянию на момент публикации сохраняется, угроза от ракет продолжается.
Обратите внимание, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу от БПЛА для различных областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.