В Житомире открыли памятник защитникам и защитницам Украины

В Житомире 14 октября открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором. Он состоит из 4 гранитных стел и бронзовых фигур.

Торжественные мероприятия начались в 11:00. На открытие пришли матери, жены погибших военных, ветераны войны, представители власти и духовенства, а также местные жители.

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Как выглядит памятник

Памятник – это 4 гранитные стелы и бронзовые фигуры военного Вооруженных Сил Украины, волонтера, медработника и добровольца.

На ступеньках памятника написаны населенные пункты, в которых погибли участники войны из Житомира.

В Житомире открыли памятник защитникам / Фото "Суспільне":

Семьи павших защитников держали в руках их портреты. После открытия памятника участники собрания несли цветы к стендам с фотографиями погибших бойцов.

Смотрите видео открытия памятника:

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