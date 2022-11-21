Присвоили двигатели танков: чиновников в Житомире подозревают в хищении более 4,5 миллионов

Бывший директор и заместитель директора Житомирского бронетанкового завода получили подозрения в хищении имущества. Они могли совершить преступление осенью 2014 года.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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"По информации следствия, подозреваемые осенью 2014 года незаконно провели расконсервацию имущества Государственного агентства резерва Украины", – рассказали в НАБУ.

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Чиновники могли присвоить 20 двигателей к бронетехнике. В НАБУ отметили, что двигатели фактически изъяли из мобилизационного резерва.

Эти действия предприняли во время острой нехватки для ВСУ военной техники в период военного вторжения России в Украину, – отметили в НАБУ.

Обоим подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Вскоре им изберут меры предосторожности.

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