На Житомирщине перевернулись два микроавтобуса: жертв чудом удалось избежать
Источник:Нацполиция
На днях в Коростене, что в Житомирской области, произошло ДТП с участием двух микроавтобусов, в результате чего они перевернулись. В аварии пострадали оба водителя, а также несколько их пассажиров.
ДТП, в котором пострадали по меньшей мере 4 человека, произошло 22 ноября на улице Сергея Кемского в городе Коростене.
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На Житомирщине перевернулись 2 микроавтобуса
Водитель автомобиля Opel Vivaro, 50-летний житель Овручской общины столкнулся с автомобилем Mercedes Sprinter под управлением 27-летнего жителя Житомира.
В результате машины перевернулись.
На Житомирщине перевернулись микроавтобусы / Фото Нацполиции
Несколько человек пострадали
К счастью, жертв удалось избежать, хотя удар был очень сильный.
Однако в результате ДТП оба водителя, а также 41-летняя пассажирка Opel, получили телесные повреждения. Им оказали медицинскую помощь. Позже в больницу обратилась еще одна пассажирка одного из микроавтобусов, 24-летняя жительница Ровненской области. Она также получила травмы.
Полиция выясняет детали ДТП
Автомобили полицейские изъяли. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств инцидента.
В ДТП пострадали 4 человека / Фото Нацполиции
В Коростене перевернулись 2 микроавтобуса: смотрите видеоОбратите внимание! На днях под Бердичевом, что на Житомирщине, произошла авария со многими пострадавшими. Между селами Маркушами и Обуховкой столкнулись автомобили Chrysler и ВАЗ. Травмы получили 5 человек.