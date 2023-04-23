На Житомирщине прихожанка УПЦ МП испортила баннер, посвященный убитым россиянами детям
В Житомирской области прихожанка УПЦ МП испортила баннер, который группа ПЦУ посвятила памяти погибших детей от оккупантов. Женщина считает, что соответствующим баннерам не место у "русской церкви".
Возмутительный инцидент произошел 20 апреля в селе Попельня на юго-востоке Житомирской области. На заборе Свято-Николаевского храма был баннер, посвященный памяти погибших детей от рук российских оккупантов.
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Баннер установила инициативная группа религиозной общины ПЦУ. Там были игрушки и писанки от детей Попельнянщины.
К импровизированной стене памяти неравнодушные жители общины начали приносить цветы и детские игрушки, чтобы увековечить память о детях, невинных жертвах российских окупантов.
В Житомирской области прихожанка УПЦ МП испортила баннер: видео
Но к баннеру, как утверждает тероборона Попельнянского общества, пришла женщина, которая начала выкрикивать антиукраинские лозунги. Сообщается, что она вырезала из баннера слово "русские", забрала писанки и сказала, что этому не место у "русской церкви".
Поклонница УПЦ МП оправдывает военные преступления россиян: видео
В сообщении говорится, что женщина – прихожанка московского попа Петра Лысоса. В терробороне отмечают, что именно московский священнослужитель напоумил женщину осквернить баннер.
В Хмельницком московский священник избил военного
- В соцсетях 2 апреля опубликовали видео, на котором священники УПЦ МП в церкви в Хмельницком избили военного. Представители УПЦ МП набросились на Артура Ананьева.
- Конфликт возник после того, как военный спросил, сколько людей еще должно погибнуть, чтобы они перестали ходить в Московский патриархат. Московские попы обвиняют Ананьева в провокации.
- После избиения военного у храма УПЦ МП продолжались протесты. В итоге храм перейдет к ПЦУ. Также депутаты Хмельницкого горсовета прекратили право пользования земельными участками религиозным организациям, принадлежащим УПЦ МП.
- Хмельницкий горрайонный суд 20 апреля избрал меру пресечения попу УПЦ МП Игорю Слободяну, который избил военного. Суд взял его под личное обязательство.